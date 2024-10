Jagiellonia wybrała nowego prezesa

Jagiellonia Białystok odniosła kolejne, drugie zwycięstwo w Lidze Konferencji. W tym samym dniu postanowiła także ogłosić, kto będzie następcą ustępującego prezesa Wojciecha Pertkiewicza. Na to stanowisko już od 1 stycznia 2025 roku dołączy znany w polskiej piłce Zbigniew Ziemowit Deptuła.

Jagiellonia z ważnym ogłoszeniem

W ostatnim okresie drużyna z Białegostoku pokazała, że mistrz kraju może równocześnie rywalizować na arenie europejskiej oraz bić się na krajowym podwórku. Ostatnie sukcesy klubu bez wątpienia nie byłyby możliwe, gdyby nie postać Wojciecha Pertkiewicza, który w lutym 2022 roku oficjalnie został prezesem Jagi. Po ponad dwóch latach jego pracy do mediów przekazano informację, że Pertkiewicz nie przedłuży umowy, która kończy się 31 grudnia tego roku. Powiadomił o tym na początku października. Teraz znamy jego następcę.

Przed nami jeszcze min. 16 meczów w tym roku. Dla mnie będzie to intensywny last dance… 😢 pic.twitter.com/WsUwnzj4yP — Wojtek Pertkiewicz (@PertkiewiczW) October 1, 2024

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu aktualnego jeszcze prezesa, decyzja podyktowana jest wyłącznie sprawami czysto osobistymi. Jego kadencja zdecydowanie zostanie na zawsze zapamiętana przez kibiców i sympatyków tego klubu. Przecież udało się po raz pierwszy w 104-letniej historii sięgnąć po mistrzostwo Polski. W dodatku nieco później „Jaga” oficjalnie zapewniła sobie prawo gry w Lidze Konferencji, gdzie radzi sobie jak na razie bardzo dobrze. Teraz jednak przychodzi czas na nowe, a mistrz kraju ogłosił wczoraj, kto przejmie stery po Wojciechu Pertkiewiczu.

Jagiellonia pokazała dzięki Pertkiewiczowi oraz Łukaszowi Masłowskiemu w jaki sposób powinna wyglądać współpraca prezesa oraz dyrektora sportowego. To oni wspólnie dali też szansę mało znanemu wcześniej Adrianowi Siemieńcowi, który okazał się być po prostu fenomenalnym wyborem. Kiedy przychodził do klubu Pertkiewicz, to panował ogromny nieład – było mnóstwo kontraktów, z którymi należało zrobić porządek. Jak powiedział potem prezes – nastąpiła redukcja z 94 umów do około 60. „Jaga” nie chciała też wydać ogromnej kwoty na Kajetana Szmyta, uznając, że nie jest tyle wart.

DLACZEGO KAJETAN SZMYT NIE PRZESZEDŁ DO JAGIELLONII?

Widzę, że fragment o Szmycie z mojej rozmowy z dyrektorem Masłowskim @Maslo1981 się mocno poniósł, więc podrzucam go u siebie oficjalnie.

Jeżeli chcecie obejrzeć cały wywiad to video w komentarzu⬇️ pic.twitter.com/Pm4LU2nVVT — Damian Czyżak (@futbolownia) July 10, 2024

Poznaliśmy nowego prezesa

Jak poinformował klub, Rada Nadzorcza Jagiellonia Białystok SSA powołała Ziemowita Deptułę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. To oznacza, iż wraz z zakończeniem trwającej do końca roku kadencji Perkiewicza, oficjalnie Zbigniew Ziemowit Deptuła przejmie dowodzenie w klubie z Białegostoku. Nowy prezes zostanie powołany na kadencję trwającą dwa i pół roku.

W dniu 23 października 2024 r. Rada Nadzorcza Jagiellonia Białystok SSA podjęła uchwałę o powołaniu @ZDeptula na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Z dniem 1 stycznia 2025 roku zastąpi on na stanowisku Prezesa Zarządu ustępującego @PertkiewiczW. — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) October 24, 2024

Ziemowit Deptuła to przede wszystkim człowiek, który jest białostoczaninem. Absolwent Wydziału Prawa swoje szerokie doświadczenie stricte biznesowe zbierał, działając w wielu polskich firmach, ale także w zagranicznych korporacjach. Jeśli chodzi o jego doświadczenie stricte związane z zarządzaniem w piłce nożnej, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w klubie Lechii Gdańsk. Sam nie ukrywa, że jest wdzięczny Jagielloni za szansę, co możemy przeczytać w klubowym oświadczeniu.

Dziękuję Radzie Nadzorczej za bardzo konstruktywne dyskusje i czas poświęcony w ostatnich tygodniach oraz powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji w mistrzowskim Klubie. Jestem przekonany, że wspólnie z aktualnym prezesem, Wojtkiem Pertkiewiczem, przeprowadzimy Klub przez najbliższe zmiany organizacyjne w najbardziej optymalny sposób. Do zobaczenia na stadionie

Ziemowit Deptuła ma okazję teraz jako wiceprezes wdrożyć się w działanie klubu jeszcze przy obecności Wojciecha Pertkiewicza. Samodzielnie przejmie ster 1 stycznia 2025 roku.

Fot. Jagiellonia Białystok