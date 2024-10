Oceny piłkarzy po El Clasico (26.10.2024)

Tego wieczoru oczy wszystkich kibiców z całego świata zwrócone były na Santiago Bernabeu, gdzie w tak zwanym El Clasico Real Madryt podejmował u siebie odwiecznego rywala, czyli FC Barcelonę. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się sensacyjnym wynikiem 4:0 dla gości, którzy totalnie zdemolowali stołecznych przeciwników.

Zaznaczamy, że oceną wyjściową jest nota 5.

Andrij Łunin – 3. Nerwowy początek Ukraińca, jednak z drugiej strony zaliczył też kilka pewnych interwencji. Po czterech straconych bramkach nie można jednak przecież mówić o udanym występie.

Eder Militao – 2. Fatalny wieczór dla obrońców Realu, którzy zasługują na naprawdę skrajnie niskie noty. Militao gubił się nawet w prostych sytuacjach, zupełnie posypał się w drugiej połowie.

Antonio Rudiger – 2. Próbował zirytować Roberta Lewandowskiego, co zupełnie mu się nie udało. Zamiast na dobrym meczu skupiał się na awanturach z Polakiem, który później ośmieszył go na boisku.

Ferland Mendy – 2. Najbardziej niepewny w linii obrony „Królewskich”, jednak nie ma co się dziwić – praktycznie w pojedynkę musiał radzić sobie z Laminem Yamalem. No i sobie nie poradził.

Lucas Vasquez – 3. Przeszedł obok meczu, trudno przypomnieć sobie jakąkolwiek kluczową sytuację w meczu z jego udziałem. Wiadomo, że zastępuje Daniego Carvajala, więc broni go to, że musiał sobie poradzić w tej trudnej roli. Lepszy niż Mendy.

Aurelien Tchouameni – 2. Niewidoczny, leniwy, fragmentami nawet irytujący. O jego słabym występie najlepiej świadczy fakt, że to właśnie on jako pierwszy został zmieniony przez Carlo Ancelottiego.

Eduardo Camavinga – 4. Otoczka i pozom El Clasico często przerasta Francuza, lecz tutaj próbował. Camavinga jako jedyny aż tak nie odstawał od piłkarzy Barcelony w bezpośredniej walce. Zanotował aż 10 na 12 wygranych pojedynków, można go wyróżnić. Na minus na pewno to, że odbiory przeplatał głupimi stratami piłki.

Fede Valverde – 3. Nie pokazał swojego blasku znanego z poprzednich Klasyków. Dość przeciętne zawody w jego wykonaniu.

Jude Bellingham – 2. Kontynuacja formy z całego początku sezonu. Tego wieczoru Bellingham grał niedokładnie, gubił piłkę w – wydawałoby się – banalnych sytuacjach. Ciągle jest bez gola. Totalnie zniknął – tylko jeden niecelny strzał i 15 posłanych podań. Żadnej wykreowanej szansy kolegom.

Vinicius Junior – 4. W najbliższy poniedziałek najpewniej odbierze Złotą Piłkę. Meczem z FC Barceloną pokazał tylko w drobnych momentach, że na nią zasługuje. Odcinamy jego – delikatnie mówiąc – niemądre zachowania na boisku i przyznajemy – to jest topowy piłkarz. Tu jednak świetnie przykryty.

Kylian Mbappe – 4. Miał kupę nieszczęścia, gdyż w pierwszej połowie strzelił gola będąc na minimalnym, wręcz centymetrowym spalonym. Poza tym próbował, jako jeden z nielicznych po szybkiej stracie dwóch bramek nie sprawiał wrażenia znokdaunowanego. Powinien jednak poćwiczyć sytuacje związane ze spalonymi, bo się ośmieszał, dając się łapać w kolejne pułapki.

