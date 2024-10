Koniec pięknej przygody. Reprezentantki Polski odpadły z mundialu U17

Reprezentantki Polski do lat 17 na etapie ćwierćfinału pożegnały się z mistrzostwami świata. ”Biało-Czerwone” przegrały 0:1 z jedną z najmocniejszych drużyn grających na tym turnieju – Koreą Północną. Bramkę na wagę awansu do półfinału Koreanki zdobyły już w 14. minucie. Była to jedyna stracona bramka przez Polki na kobiecym mundialu do lat 17.

Reprezentantki Polski rewelacją mundialu do lat 17

Po raz pierwszy w historii reprezentacja Polski kobiet zagrała na mistrzostwach świata. Podopieczne Marcina Kasprowicza były jedną z czterech debiutujących na mundialu do lat 17 drużyn, a jedynymi debiutantkami z Europy. ”Biało-Czerwone” Stary Kontynent reprezentowały wraz z finalistkami tegorocznego EURO kobiet do lat 17 – Hiszpankami i Angielkami. Brązowe medalistki tegorocznego EURO U17 kobiet na mundialu w tej samej kategorii wiekowej nie zaprezentowały się od nich gorzej, bowiem również wyszły z grupy.

Fazę grupową Polki zakończyły jako jedyna drużyna, która nie straciła jeszcze na tym turnieju bramki. Z wyżej notowanymi Japonkami i Brazylijkami zremisowały po 0:0, a w międzyczasie pokonały Zambijki 2:0. Niestety, seria bez straconej bramki ”Biało-Czerwonych” zakończyła się po nieco ponad 300 minutach (sumując podstawowy i doliczony czas). W ćwierćfinale Polkom przyszło mierzyć się z jedną z najsilniejszych drużyn uczestniczących w tegorocznym mundialu kobiet do lat 17 – Koreą Północną.

The pride of Poland. 🤍❤️@laczynaskobieca’s dream #U17WWC debut continues into the Quarter-finals. pic.twitter.com/FSDbMWiscc — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 24, 2024

Koniec pięknej przygody w ćwierćfinale

Dla Korei Północnej jest to siódmy start na kobiecym mundialu U17. Częściej na ten turniej kwalifikowały się tylko Japonia i Nowa Zelandia, które zagrały we wszystkich jego ośmiu edycjach. W klasyfikacji wszechczasów mundialu U17 kobiet Korea Północna zajmuje trzecie miejsce. Wraz z Hiszpankami są jedyną drużyną, która dwa razy wygrała ten turniej. Do tego Koreanki z Północy dołożyły jedno srebro w 2012 roku.

Był to dla nich powrót na kobiecy mundial do lat 17 po sześciu latach. W 2020 roku turniej nie odbył się ze względu na pandemię COVID-19, a w 2022 roku Korea Północna nie wzięła w nim udziału ze względu na decyzję federacji o wycofaniu się. Przez fazę grupową tegorocznego mundialu kobiet U17 przeszły jak burza, bowiem w trzech meczach zdobyły aż 11 bramek – najwięcej spośród całej stawki. Najwyższą wygraną zanotowały przeciwko Angielkom, które w ostatniej kolejce fazy grupowej rozbiły aż 4:0.

W ćwierćfinale Korea Północna również rozprawiła się z inną europejską drużyną i znów ”do zera”. Niestety, tym razem ich wyższość musiały uznać Polki, które przegrały 0:1 i pożegnały się z kobiecym mundialem U17. Jedyną w tym spotkaniu bramkę w 14. minucie zdobyła Rim-Jong Choe. To liderka klasyfikacji strzelców tego turnieju, która w fazie grupowej ustrzeliła hat-tricka przeciwko Meksykowi (4:1). Do tego dołożyła dwie asysty – po jednej przeciwko Meksykankom i Kenijkom (3:0).

”Biało-Czerwone” z podniesionymi głowami mogą jednak opuszczać Dominikanę, bowiem ponownie potrafiły postawić się wyżej notowanym rywalkom. W półfinale dojdzie do niezwykle elektryzującego – i to nie tylko w czysto sportowym aspekcie – starcia, bowiem Korea Północna o finał powalczy z… Amerykankami. Reprezentantki Stanów Zjednoczonych we wcześniej rozegranym ćwierćfinale pokonały Nigeryjki 2:0.

fot. FIFA / YouTube