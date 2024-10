Klopp w końcu odpowiedział na krytyczne komentarze

Jurgen Klopp stał się bohaterem nagłówków większości portali początkiem października, kiedy to otrzymaliśmy informację na temat jego powrotu do piłki. Od 2025 roku zajmie on posadę Global Head of Soccer w koncernie Red Bulla. Ta decyzja była mocno krytykowana w Niemczech, także przez kibiców byłych klubów tego szkoleniowca, a sam szkoleniowiec zdecydował się na to wszystko odpowiedzieć.

Na pewno wszyscy przewidywali nieco dłuższą przerwę w przypadku tego szkoleniowca, szczególnie patrząc na jego wszystkie zapowiedzi, kiedy to odchodził z Liverpoolu. Jednak jak informowaliśmy początkiem października, Klopp zdecydował się na szybszy powrót w nowej roli. Kibice jednak takich klubów jak Mainz, czy Borussia Dortmund nie do końca byli zadowoleni, ponieważ de facto dołączył on do ligowego rywala, choć to mocno naciągane.

Mainz fans display banners criticising former coach Jürgen Klopp's decision to join Red Bull:

“Have you forgotten everything we made you become? Are you crazy?”

Another banner displayed an old Klopp quote: “I like people up to the point where they disappoint me.” pic.twitter.com/6qb9ljGWZi

— Transfer Sector (@TransferSector) October 19, 2024