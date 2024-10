Hiszpania: Szczęśliwy finał poszukiwań piłkarzy. Nie było z nimi kontaktu

Cała Hiszpania żyje dramatycznymi wydarzeniami, które dzieją się w południowo-wschodniej części kraju. W wyniku gwałtownej powodzi zginęło niemal 100 osób, a wiele uważa się za zaginione. Do pewnego momentu za zaginionych uważało się dwóch piłkarzy Manises CF, które w Pucharze Króla miało zmierzyć się z Getafe. Udało się jednak nawiązać z nimi kontakt.

Cały dramat rozpoczął się we wtorek 29 października w godzinach popołudniowych. W wyniku gwałtownych opadów deszczu południowo-wschodnia część Hiszpanii zmaga się z powodziami. Najbardziej ucierpiał region autonomiczny Walencja, ale żywioł szkody wyrządził także w Kastylii-La-Mancha i Andaluzji. W rejonach Walencji od godziny 16:30 do godziny 20:30 spadło 343 mm opadów deszczu, czyli tyle, ile notuje się tam w ciągu roku. W innych częściach regionu odnotowano nawet 500 mm opadów deszczu w ciągu doby.

W środę 30 października w godzinach wieczornych hiszpańskie służby poinformowały, że życie straciło niemal 100 osób. Wiele osób uważa się także za zaginione, a do części poszkodowanych służby nie mają dostępu. Według agencji Reuters to najbardziej tragiczna powódź w tym kraju od 1996 roku. Rząd ogłosił trzydniową żałobę na terenie całego kraju. W cieniu tych tragicznych wydarzeń rozgrywana jest II runda Pucharu Króla. Odwołano siedem z 55 meczów, które ze względu na wyniszczone szkody nie mogły dojść do skutku.

A jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours in Valencia between 4:30 pm and 8:30 pm.

This is the result. pic.twitter.com/P66VYcChvb

— Massimo (@Rainmaker1973) October 30, 2024