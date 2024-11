Steven Gerrard wyganiany ze stanowiska. „Sam z siebie kpi”

Steven Gerrard od 16 miesięcy związany jest gigantycznym kontraktem opiewającym na 15,2 mln funtów rocznie z saudyjskim klubem Al-Ettifaq. Angielski menedżer ostatnio ośmieszył się w Pucharze Arabii Saudyjskiej z drugoligowcem, a kibice i dziennikarze doradzają mu rezygnację i mają dość tych kolejnych kompromitacji.

Steven Gerrard się ośmiesza?

Steven Gerrard został ostro skrytykowany za to, co jego zespół zrobił w 1/8 finału King’s Cup, czyli Pucharze Arabii Saudyjskiej. Angielski menedżer może czuć się zawstydzony. Otóż jego Al-Ettifaq przegrało z drugoligowym Al Jabalain 1:3. Nawet nie jest to przeciwnik, który walczy o wejście do najwyższej ligi, tylko… broni się przed spadkiem do trzeciej ligi. Cztery ostatnie ligowe mecze zremisował. Zespół Gerrarda był fatalny w defensywie. Praktycznie każda akcja gospodarzy, to był „smród”.

Ettifaq are reportedly set to sack Steven Gerrard following their King’s Cup defeat to Al Jabalain. Poor results, regular trips to Bahrain, and basing his schedule on Liverpool matches have led to this decision. [📷 via @Ettifaq]#yallaRSL | #RoshnSaudiLeague | @SPL_EN pic.twitter.com/EU8XugMCr6 — Arab News | Sport (@ArabNewsSport) October 31, 2024

W 46 meczach ma bilans 17 wygranych, 15 przegranych i 14 remisów. 44-latek rozgniewał kibiców, przyznając, że organizuje treningi pod kątem… oglądania meczów Liverpoolu, więc trenują nawet o 9:00 albo o 10:00 wieczorem. Najgorsze są jednak jego wybory składu na ostatnie mecze. Po remisie z będącym w strefie spadkowej zespołem Al-Feiha jeden z fanów wyraził w mediach społecznościowych swoją frustrację, pisząc: – Na Boga, Gerrard sam z siebie kpi. Nigdy nie widziałem tak przegranego trenera, który ma mnóstwo świetnych nazwisk i kompletnie nie wie, jak je właściwie wykorzystać.

Po przegranej 2:3 z Al-Orobah 20 października jeden z kibiców napisał: – Przed meczem byłem bardzo optymistycznie nastawiony, ale kiedy zobaczyłem skład, załamałem ręce. W każdym meczu dochodzi do zamieszania i zmiany nazwisk. To mnie i wszystkich ekspertów zmyliło, jak ułożyć skład, którym pan Gerrard będzie grał przez siedem lub osiem kolejek. Jest w drużynie od zeszłego sezonu i nie umie ustawić składu.

Steven Gerrard faces demands to RESIGN from his £15.2m-a-year Saudi job after he infuriated Al-Ettifaq with loss to second-division team, dire form – and setting training so he could watch Liverpool! https://t.co/3h2UEc9Tms pic.twitter.com/ySFo3PFkU1 — Mail+ (@DailyMailUK) October 31, 2024

Gerrard w King’s Cup – mimo fatalnej formy – zdecydował się rozpocząć najlepszym strzelcem – byłym napastnikiem Celtiku i Lyonu Moussą Dembele na ławce rezerwowych, a jego wybór okazał się katastrofalny. Taktyka Gerrarda wprawia fanów w zakłopotanie. Obawiają się, że Anglik może jeszcze bardziej pogrążyć Al-Ettifaq, jeśli pozostanie u sterów. A przecież zespół ma potencjał, by powalczyć z potentatami. Skargi na składy wyjściowe Gerrarda stały się w ostatnich tygodniach powszechne.

Nazwiska są mocne

Jest już naprawdę blisko zwolnienia angielskiej legendy. Saudyjski dziennikarz Mohammed Al-Sadaan nazwał sytuację Gerrarda „smutną” i nalegał, aby ustąpił ze stanowiska. W lidze trener radzi sobie beznadziejnie, bo nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich meczów. Al-Ettifaq nie należy oficjalnie do Państwowego Funduszu Inwestycyjnego, ale też ma sporo pieniędzy. Wszak sprowadziło latem 2023 roku Jordana Hendersona. Anglik bardzo tej decyzji żałował. W klubie grają też:

Marek Rodak

Seko Fofana

Georginio Wijnaldum

Demarai Gray

Moussa Dembele

Karl Toko Ekambi

Thrilled to start a new chapter in my career @Ettifaq 🟢🔴 pic.twitter.com/kb9EXfmd6O — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) September 3, 2023

Nie są to przecież anonimowe nazwiska, dlatego tak słabe wyniki to ogromny wstyd dla Stevena Gerrarda. Stefano Pioli ograł go z łatwością w swoim debiucie. Spadek stał się dla zespołu realną możliwością. Zespół Al-Ettifaq nie wygrał meczu ligowego od 14 września.

Fot. PressFocus