Bayern ma wielki problem z kontuzjami w obronie. Istna plaga

Od początku sezonu 2024/2025, Bayern Monachium ma nie lada problem w obronie, albowiem kontuzjowanych jest kilku zawodników – w tym pozyskany latem Hiroki Ito, czy Josip Stanisic, który powrócił po udanym wypożyczeniu z Bayeru 04 Leverkusen. Niestety, ostatnio do grona kontuzjowanych dołączyli także inni obrońcy – Dayot Upamecano oraz Eric Dier.

Bayern z plagą kontuzji w obronie

W zasadzie trener Vincent Kompany może powiedzieć wprost, że od początku sezonu 2024/2025 musi radzić sobie bez trójki takich defensorów jak Hiroki Ito, Sacha Boey oraz Josip Stanisic. Kiedy już wydawało się, że Japończyk wraca, to naciągnął ścięgno udowe podczas ćwiczeń biegowych na Sabner Strasse. Francuz za to w 2024 roku zagrał… cztery mecze. Powinien po wielu tygodniach wznowić wkrótce treningi z kolegami (w przeciągu najbliższych kilku dni), ale już w przypadku Ito mówi się o powrocie do pełnej sprawności po przerwie międzynarodowej w listopadzie.

Gorzej z kolei wygląda sytuacja Stanisica, który w sierpniu doznał poważnej kontuzji kolana i był zmuszony przejść operację. Chorwat co prawda wznowił już trening indywidualny i może już biegać po murawie pod okiem fizjoterapeutów, ale na jego powrót fani rekordowego mistrza Niemiec będą musieli jeszcze poczekać co najmniej do końca listopada.

Josip Stanišić working on his comeback on the pitch at Säbener Straße [📸 @vcatalina96] pic.twitter.com/53DD8VM9WH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 30, 2024

Nie można również zapominać, że od kilku miesięcy z problemami mięśniowymi i nawracającą kontuzją zmaga się także Tarek Buchmann, czyli wychowanek i utalentowany stoper „Bawarczyków”. W jego przypadku nikt już nie podejmuje się prognoz dotyczących powrotu do pełnej dyspozycji. Zamiast tego Bayern chce dać 19-latkowi tyle czasu, ile to niezbędne, aby mógł w spokoju odzyskać pełną sprawność i uporać się z urazami.

Upamecano i Dier również z urazami

Tym samym trener Vincent Kompany miał do dyspozycji w ostatnich tygodniach zaledwie czterech, a w zasadzie pięciu zdrowych nominalnych defensorów. Mowa o takich graczach jak:

Dayot Upamecano

Kim Min-jae

Eric Dier

Raphael Guerreiro

Alphonso Davies

Bayern musi jednak ponownie stawić czoła przeciwnościom losu, albowiem już w meczu pucharowym z Mainz nieobecny był Dayot Upamecano, bo w starciu ligowym z Bochum, francuski obrońca nabawił się kontuzji uda… Jakby tego było mało, to w niedawnym starciu z M05 w drugiej rundzie Pucharu Niemiec boisko w końcówce był zmuszony opuścić Eric Dier, który schodząc do szatni, wyraźnie kulał…

Get well soon, Eric Dier! pic.twitter.com/Lt7gE05LRz — Bayern & Football (@MunichFanpage) October 30, 2024

Trudno jest określić, jak długo wyżej wspomniana dwójka będzie pauzować. Co prawda Upamecano trenował już z piłką dzień po wygranej z M05, podczas gdy Dier był nieobecny na ostatnim treningu. Bayern może więc mówić o sporym problemie, zwłaszcza że czeka w najbliższym czasie na mecze z Unionem Berlin w Bundeslidze, czy też Benfiką w Champions League.

Z drugiej strony fani bawarskiego klubu mają nadzieję, że plaga kontuzji w obronie „Bawarczyków” może skłonić Kompany’ego do sięgnięcia po kogoś z Campusu, czyli akademii piłkarskiej FCB. Wielką nadzieję pokłada się przede wszystkim w Adamie Aznou, któremu wróży się nawet podobną ścieżkę kariery jak Aleksandar Pavlovic. Co więcej, niektórzy eksperci są przekonani, że w przypadku potencjalnego odejścia Alphonso Daviesa latem 2025 roku, młody Marokańczyk z powodzeniem może zastąpić „Phonziego” na boku obrony.

Fot. PressFocus