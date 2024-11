2. Bundesliga: Kolejna kolejka okraszona kontuzją Polaka

Drugi weekend z rzędu w 2. Bundeslidze Polak doznał kontuzji. Tym razem pechowcem był Michał Karbownik z Herthy Berlin, który mecz z FC Koeln przedwcześnie zakończył z powodu urazu stawu skokowego. W jego przypadku mowa o odnowieniu się urazu, bowiem raptem miesiąc temu zmagał się kontuzją kostki z powodu której opuścił trzy mecze.

Przed tygodniem informowaliśmy o fatalnie wyglądającej kontuzji Dawida Kownackiego z Fortuny Duesseldorf w domowym meczu z Kaiserslautern. W wyniku zderzenia z bramkarzem Polak doznał wstrząśnienia mózgu, a także kontuzji więzadła w lewym kolanie, bowiem pechowo wylądował na nim podczas upadku. Z pewnością napastnik pauzować będzie jeszcze przez kilka tygodni.

Fortuna Düsseldorf will have to do without Dawid Kownacki until further notice after the striker suffered a concussion and an inner ligament injury in his left knee during the match against Kaiserslautern. pic.twitter.com/QnE8pzzNUo

