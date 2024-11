Oyedele z poważniejszą kontuzją – wiadomo ile nie zagra

Maxi Oyedele jest jednym z objawień polskiego środowiska piłkarskiego tej jesieni. Sprowadzony z Manchesteru United Polak z nigeryjskimi korzeniami, który trenował z pierwszą drużyną „Czerwonych Diabłów”, zachwycał już w europejskich pucharach, a także zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Jego uraz okazał się poważniejszy niż wstępnie sądzono. Pomocnika zabrakło już w starciu z Widzewem.

Oyedele z poważniejszą kontuzją

Oyedele w tygodniu poprzedzającym spotkanie z Widzewem uszkodził sobie staw skokowy. Po konsultacjach ze sztabem medycznym Legii okazało się, że dwukrotny reprezentant Polski będzie potrzebował zabiegu. Mówi się w kontekście młodego pomocnika o kilku tygodniach przerwy. Jeżeli brać pod uwagę, że Legia, trzecia drużyna poprzedniego sezonu, do końca roku gra jeszcze dziewięć spotkań, a ostatnie odbędzie się 19 grudnia – ciężko spodziewać się powrotu Polaka jeszcze w rundzie jesiennej.

Druga runda sezonu zaczyna się z kolei dla Legii starciem pierwszego lutego starciem z Koroną Kielce. Do meczu z drużyną z województwa świętokrzyskiego na spokojnie można spodziewać się powrotu pomocnika.

Komunikat warszawskiej drużyny brzmi: Po odbyciu zaplanowanych konsultacji medycznych Maxi Oyedele w drugiej połowie tygodnia przejdzie zabieg stawu skokowego. Szacowana przerwa w treningach potrwa kilka tygodni. Zawodnik w tym czasie będzie pracował nad powrotem na boisko pod opieką sztabu motoryczno-medycznego.

Oyedele to jedno z największych objawień jesieni w polskiej piłce. Otrzymał on powołanie od Michała Probierza po zaledwie czterech występach w klubie. Bardzo pozytywne wrażenia zostawił przede wszystkim po spotkaniu w Europie z Realem Betis, a także ligowym starciu z Górnikiem Zabrze. Selekcjoner z Bytomia nie bał się po raz kolejny postawić odważnie na młodzież, zwłaszcza, gdy pomyślimy o często wspominanej przez niego przebudowie reprezentacji na przyszłość.

Oyedele ma do tej pory jesienią rozegrane ok. 360 minut w barwach Legii. 19-latek przybył do Warszawy latem i podpisał trzyletnią umowę. Mówi się, że kwota odstępnego była bardzo niska (bądź też przybył on bez odstępnego), a w zamian Manchester United ma wysoki procent od przyszłego transferu.

Po raz ostatni póki co, Oyedele zagrał w drugiej połowie starcia Pucharu Polski z Miedzią Legnica, gdzie sprokurował dość szybko bramkę dla piłkarzy z Dolnego Śląska. Ostatecznie „Wojskowi” wygrali to spotkanie 2:1 – w następnej rundzie zmierzą się z łódzkim ŁKS-em.

Fot. PressFocus