Lech Poznań przedłużył umowę z gwiazdą

To już oficjalne. Lech Poznań ogłosił przedłużenie umowy z kapitanem zespołu Mikaelem Ishakiem. 31-letni napastnik pochodzący ze Szwecji związał się nowym kontraktem z „Kolejorzem” i zostanie w klubie z Wielkopolski do 2027 roku.

Mikael Ishak zostaje w Lechu Poznań

Szwed trafił na ulicę Bułgarską w lipcu 2020 roku po tym jak wygasł jego kontrakt z 1.FC Nürnberg. Napastnik długo szukał swojego miejsca na świecie i wydaje się, że znalazł je właśnie w Poznaniu. Już w pierwszym sezonie w Polsce pokazywał się ze świetnej strony – w 33 spotkaniach zdobył 20 bramek i jedną asystę. W kolejnym sezonie Mikael Ishak został już kapitanem Lecha Poznań. Opaska na ramieniu nie przytłoczyła doświadczonego piłkarza, który regularnie wpisywał się na listę strzelców – 18 razy. Na dodatek sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2021/2022.

Sezon 2022/2023 dla Szweda był słodko-gorzki. Napastnik fenomenalnie spisywał się w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie wraz z zespołem dotarł do ćwierćfinału. On sam był kluczowym zawodnikiem zespołu. Pod koniec sezonu kapitan Lecha Poznań nie mógł grać – zachorował na boreliozę, która wykluczyła go z ostatnich kilku kolejek.

Wrócił w sezonie 2023/2024 i na tle słabo prezentującego się zespołu był jednym z zawodników, do których nie można było mieć pretensji. W obecnie trwającym sezonie z ośmioma trafieniami w 12 meczach zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy.

Admin nie płacze, to Wy płaczecie 🥹

Poniżej kilka słów od naszego kapitana 🗣️ pic.twitter.com/kQZR2n292z — Lech Poznań (@LechPoznan) November 5, 2024

W sumie w 149 spotkaniach w barwach „Kolejorza” Mikael Ishak wpisywał się na listę strzelców 77 razy, asystując 23 razy przy bramkach kolegów z zespołu. Dzięki temu jest najlepszym strzelcem wśród obcokrajowców, którzy kiedykolwiek występowali w drużynie Lecha Poznań.

– Jestem niesamowicie zadowolony i dumny z tego, że pozostanę częścią rodziny Lecha Poznań. Do przedłużenia umowy przekonało mnie wiele czynników, a jednym z nich jest fakt, że wraz z najbliższymi czujemy się w tym miejscu wyśmienicie. Moi synowie już grają w klubowej akademii, a żona pozostaje tu bardzo szczęśliwa. Pełnię funkcję kapitana w świetnym zespole, który wspiera tysiące kapitalnych kibiców. Argumentów do związania się z klubem na dłużej było naprawdę mnóstwo – powiedział Mikael Ishak dla strony klubowej.

fot. PressFocus