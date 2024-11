Lewandowski doceniony przez legendę – nie pierwszy raz

Robert Lewandowski w ostatnim czasie zalicza prawdziwy renesans formy. Napastnik FC Barcelony rozegrał w tym sezonie 15 spotkań, zanotował on 17 bramek i dwie asysty. Został on także wybrany najlepszym piłkarzem października w lidze hiszpańskiej. Świat piłki nożnej nie jest obojętny na wyczyny Polaka. Potwierdzają to słowa wielkiej legendy futbolu, Marco van Bastena, który samego siebie widzi w Polaku, jesli chodzi o obecnie grających piłkarzy.

Ostatni sezon nie był dla Roberta Lewandowskiego zbyt łaskawy. Zdarzały mu się spore przestoje formy – 12 goli ligowych osiągnął dopiero w kwietniu, media informowały o niezbyt dobrej relacji z trenerem Xavim Hernandezem. Nowy sezon to zupełnie co innego.

Lewandowski dostał nową energię po przybyciu do klubu Hansa-Dietera Flicka, którego doskonale znał z Bayernu Monachium. Tam, panowie wygrali Ligę Mistrzów i powtórzyli wyczyn FC Barcelony z sześcioma trofeami w jednym roku kalendarzowym (drudzy w historii). Polak zwracający uwagę na za małą intensywność treningów, „otrzymał” też Julio Tousa, który pracował jako trener w sztabie Antonio Conte przez dekadę.

W jednym z programów w holenderskim kanale Ziggo Sport, Marco van Basten otrzymał pytanie:

Odpowiedź może wydawać się trochę zaskakująca, ale to ogromna nobilitacja. Van Basten to trzykrotny zdobywca Złotej Piłki, były król strzelców EURO’ 88, ale przede wszystkim jeden z najlepszych piłkarzy swoich czasów (przełomu lat 80. i 90. w piłce nożnej). Z Milanem dwukrotnie sięgnął po Puchar Mistrzów, a z kadrą Holandii wygrał jej jedyne do tej pory trofeum międzynarodowe – mistrzostwo Europy w 1988 roku.

Jako trener doprowadził Holandię do odmłodzenia kadry i fazy pucharowej dwóch turniejów mistrzowskich, choć zapowiadało się, że w 2008 mogą być triumfatorem imprezy. Wtedy spory wpływ na grupę miała osobista tragedia Khalida Boulahrouza, którego żona poroniła w trakcie turnieju.

Co ciekawe, sam Lewandowski niegdyś usłyszał coś podobnego z ust van Bastena, choć meritum było wtedy skierowane co do drugiej części jego wypowiedzi. W audycji Cor Podcast w sierpniu 2023 roku, powiedział on: Lewandowski trochę mi samego siebie przypomina, Cristiano Ronaldo trochę też, choć jest fizycznie mocniejszy ode mnie. Chciałbym zobaczyć jakby mi poszło, gdybym grał w piłkę do 38. roku życia. Myślę, że byłbym lepszy.

Van Basten: "Players like me nowadays? Lewandowski looks a bit like me. Cristiano Ronaldo, I think I get close to that. Except he is physically stronger than I was. He is 38 and still active. But I would have liked to see how things turned out if I could have played until the age… pic.twitter.com/yjSTLlxhOy

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 18, 2023