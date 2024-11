Real Madryt i niekończące się problemy. Krytykowany zawodnik wypada na dłuższy okres

Real Madryt ma fatalny okres. Po laniu, jakim była porażka 0:4 z Barceloną w „El Clasico”, przyszła wstydliwa porażka z Milanem 1:3 w Lidze Mistrzów. Atmosfera wokół klubu jest napięta. Wielu piłkarzy jest bez formy. Na dodatek od dłuższego czasu występuje tam problem z kontuzjami ważnych graczy. Po meczu z Milanem do listy kontuzjowanych dołącza Aurelien Tchouameni. Wypadnie na dłuższy czas.

Jeszcze w poprzednim sezonie nie ustawały zachwyty nad Realem Madryt. W końcu „Królewscy” w znakomitym stylu zgarnęli potrójną koronę poprzez wygranie Superpucharu Hiszpanii, mistrzostwa Hiszpanii oraz Ligi Mistrzów. Zwycięstwa nad Barceloną w Superpucharze i lidze, czy też nad Manchesterem City w Champions League przeszły do historii. Wszystko się nagle posypało i to paradoksalnie – po przyjściu Kyliana Mbappe, który wpłynął na taktykę.

Real Madryt od początku tego sezonu na nowo szuka swojej tożsamości. Piłkarze Carlo Ancelottiego zapomnieli, jak grać w piłkę. O odejściu na sportową emeryturę Toniego Kroosa powiedziano już niemal wszystko. Luka Modrić, który miał po części przejąć jego rolę, notuje coraz więcej słabszych momentów. Kylian Mbappe, który miał być nowym Cristiano Ronaldo, na razie jest jak dziecko we mgle. Nie widać w drużynie lidera, który by w trudnych momentach pociągnął za sobą resztę.

