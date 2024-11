Gwiazdor Galatasaray z poważną kontuzją. W tym sezonie już nie zagra

Galatasaray SK pokonał Tottenham 3:2 w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Europy. Po emocjonującym spotkaniu kibice oczekiwali innej, bardzo pilnej informacji. Wreszcie w komunikacie na stronie klubu poinformowano, że gwiazdor Galatasaray doznał zerwania oraz uszkodzenia łąkotki więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana. Oznacza to, że sezon dla napastnika dobiegł końca.

Galatasaray Stambuł w czubie Ligi Europy

Galatasaray w świetnym stylu rozpoczęło fazę ligową Ligi Europy. Podopieczni Okana Buruka wygrali trzy mecze i jeden zremisowali. Ten remis to była spora niespodzianka, ponieważ przeciwnikiem była ekipa z Łotwy RFS. Wynik 2:2 był tym bardziej zaskakujący, że „Lwy” prowadziły już 2:0. To jednak tylko jedna „wtopa”.

Zespół Galatasaray omal nie stracił też trzech punktów w ostatnim starciu z Tottenhamem. Po pierwszej połowie – głównie za sprawą dubletu Victora Osimhena – prowadził już 3:1. W 69. minucie Anglicy złapali kontakt za sprawą Dominica Solanke. Ostatecznie jednak to nic nie dało i Turcy wygrali to spotkanie 3:2.

To był słodko-gorzki mecz dla Turków. Z jednej strony zwycięstwo z mocnym rywalem, a z drugiej najgorsza informacja przyszła później. Okazało się, że gwiazda Galatasaray doznała bardzo poważnej kontuzji. Oznacza ona od siedmiu do dziewięciu miesięcy pauzy, czyli de facto koniec sezonu 2024/25. Można było przypuszczać, że stało się coś poważnego już w trakcie meczu, gdy Mauro Icardi nie był w stanie sam zejść z murawy, tylko opuścił ją na noszach.

Mauro Icardi zerwał więzadło

Mauro Icardi to obok Victora Osimhena główny snajper Galatasaray. W tym sezonie już rozegrał 14 spotkań, w których zdobył sześć bramek. Dołożył do tego też dwie asysty. Niestety, ale w meczu z Tottenhamem musiał opuścić boisko w 85. minucie z powodu urazu. Galatasaray wydało w sprawie zawodnika komunikat, z którego dowiadujemy się o zerwaniu i uszkodzeniu łąkotki więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana. Wypada więc do końca sezonu.

Geçmiş olsun Mauro! 💛❤️ Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! 💪 pic.twitter.com/wGJ8JB62VR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024

Icardi ma już zaplanowaną operację, a rehabilitacja przygotowująca go do zabiegu już się rozpoczęła. Galatasaray będzie teraz szukać rozwiązań, aby wypełnić pustkę pozostawioną przez nieobecność Icardiego, kontynuując swoją passę w Lidze Europy i rozgrywkach krajowych. Ta kontuzja stanowi duże wyzwanie dla klubu, ponieważ będzie musiał przystosować się bez swojego najlepszego strzelca do końca sezonu. W odwodzie jest na szczęście Victor Osimhen, który w pięciu meczach strzelił już cztery gole. Nigeryjczyk sam jednak drużyny nie pociągnie.

Mauro Icardi trafił do Galatasaray latem 2022 roku. Wówczas był tylko wypożyczony z PSG. Turcy zgodzili się wykupić Argentyńczyka rok temu za 20 milionów euro. To się opłaciło, ponieważ świetnie się tam odnalazł, otrzymał opaskę kapitańską i okazał się super strzelcem. Do tej pory w 87 spotkaniach zdobył aż 61 bramek. Okrasił to także aż 22 asystami. Dzięki takiemu bilansowi Icardi jest już na 9. miejscu w historii najlepszych strzelców drużyny ze Stambułu.

fot. PressFocus