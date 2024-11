Aleksandar Kolarov w nowej roli

Aleksandar Kolarov w XXI wieku śmiało może być nazywany jednym z najlepszych lewych obrońców jaki biegał po boiskach topowych lig europejskich. Jego znakiem rozpoznawczym, podobnie jak u Roberto Carlosa – były rzuty wolne. Nie gra on jednak w piłkę od kilku lat i próbuje w różnych profesjach odnaleźć się na nowo. Tym razem, znany serbski zawodnik objął reprezentację Serbii U21 w roli jej pierwszego trenera.

Kolarov w nowej roli

Kolarov zawsze będzie pamiętany z boiska ze swojej dynamiki oraz doskonale ułożonej do rzutów wolnych lewej nodze. Pora jednak napisać nowy rozdział swojego życia. Życie po życiu u Kolarova przebiega tak jakby sobie tego chciał, a teraz rozpoczyna pracę w nowej funkcji. Kolarov objął tę funkcję do końca mistrzostw Europy U21, które odbędą się w 2027 roku.

🤝🇷🇸 Сарадња Фудбалског савеза Србије и Александра Коларова на функцији селектора младе (U-21) репрезентације уговорена је до завршетка Европског првенства 2027. године. pic.twitter.com/j8BRMLkr9M — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 8, 2024

Jak powiedział na portalu X (dawniej Twitter) redaktor portalu „Piłkarskie Bałkany” Przemysław Siemieniako, jest on różnie odbierany w ojczyźnie. Swego czasu wspominał, że w Serbii uważano jeszcze podczas kariery, że jest bardziej biznesmenem niż piłkarzem. Skupiał się on bowiem mocno na deweloperce i swoich „biznesach”, na których zarabiał krocie.

To legenda reprezentacji Serbii, ale wzbudza w ojczyźnie różne emocje. Jest bardzo specyficznym człowiekiem.

Serbski zawodnik zakończył karierę w 2022 roku, w reprezentacji zagrał 98 razy. Jego końcówka kariery w Interze nie była zbyt dobra. Na myśl przychodzą starcia ze Zlatanem Ibrahimoviciem, po którym Szwed wywalczył w jednej z sytuacji w derbach Mediolanu bez kibiców, z racji trwania pandemii. Był to jego łabędzi śpiew piłkarski. Inter to jedynie 15 spotkań.

W swojej karierze grał dla takich klubów jak Manchester City, Inter Mediolan, Lazio czy AS Roma. Po odwieszeniu butów na kołek, poszedł spróbować swojej sił z innej strony futbolu, bo z perspektywy gabinetowej. Latem 2023 roku, objął on posadę dyrektora sportowego włoskiej Pisy, ale po miesiącu zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Jego celem miało być doprowadzenie klub z miasta Krzywej Wieży do pierwszego sezonu w Serie A od 1991 roku.

Коларову вручили ключи от LADA за первый гол на «Самара Арене» на ЧМ-2018 https://t.co/E5kAC5fIKp pic.twitter.com/NsVaV3MjOz — Алексей (@aleks2601) September 11, 2018

Ciekawostką jest, że Kolarov był pierwszym strzelcem gola na stadionie w Samarze, który gościł MŚ 2018 w Rosji. W nagrodę, otrzymał on kluczyki do nowej Łady 4×4. Rozegrał on w Serie A 192 mecze, w Premier League z kolei bilans to 165 spotkań, w Lidze Mistrzów – 57, a Lidze Europy – 19.

