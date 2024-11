Jezus ważniejszy niż futbol. Niecodzienny powód zakończenia kariery przez Szwajcara

Podobnym przykładem co Wallner jest historia Carlosa Roi. W 1999 roku ówczesny gracz RCD Mallorca został członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z tego powodu zrezygnował z zawodowego grania w piłkę. Zawodnik zgodnie z przekonaniami protestanckiego kościoła nie grał w piątek wieczorem i sobotę, która jest uznawana za święty dzień. Wierzył, że nowe tysiąclecie będzie równoznaczne z końcem ludzkości, dlatego zamknął się sam w odosobnionym miejscu w argentyńskiej prowincji Córdoba.

Carlos Roa turns 51 today, which is some achievement considering he briefly retired from football in 1999 because he was convinced the apocalypse was imminent.

Happy birthday, big man. pic.twitter.com/ZwLaa5RsOu

— These Football Times (@thesefootytimes) August 15, 2021