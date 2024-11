Klub z francuskiego Rennes to miejsce pełne ambicji, a także – od kilku lat – dobra platforma do rozwoju i oswojenia się z europejską piłką na wysokim poziomie. W ostatnim czasie, Julien Stephan doszedł z tym co miał do ściany i wygrał raptem trzy ligowe mecze. W jego miejsce szefostwo wybrało Jorge Sampaolego, który w przeszłości pracował z Lionelem Messim, Alexisem Sanchezem czy Arkadiuszem Milikiem.

Rennes ma nowego trenera – pracował z Messim

Latem, Stade Rennais po sześciu sezonach z rzędu, nie awansowało do europejskich pucharów. Nowym dyrektorem sportowym został Frederic Massara, który wraz z Paolo Maldinim odpowiadał za sportowy powrót na szczyt Milanu. Jego zwieńczeniem było mistrzostwo w 2022 roku. Ma on też w przeszłości pracę w Romie – sam wychował się w inteligenckiej rodzinie, jego mama pracowała w paryskim Luwrze. We Włoszech, Massara słynął z doskonałej znajomości rynku francuskiego.

🚨🇦🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jorge Sampaoli is the new manager of Stade Rennais! 🔴⚫️ pic.twitter.com/cAP29Pwb5N — EuroFoot (@eurofootcom) November 11, 2024

Latem, drużyna z Bretanii zrobiła bardzo ciekawe okno w skali lig top5. Pozyskała ona bowiem:

Alberta Gronbaeka z Bodo/Glimt – najlepszego zawodnika rewelacji ostatnich lat w Europie z mniejszych lig

Glena Kamarę z Leeds United

Leo Ostigarda z SSC Napoli, mistrza kraju z 2023 roku

Hansa Hateboera z Atalanty, który ma prawie 200 meczów w Serie A i wygrał Ligę Europy

Andresa Gomeza z ligi MLS, którego zastępstwem był Dominik Marczuk

Mikę Faye z Barcelony, którego „Duma Katalonii” ściągnęła z… drugiej ligi chorwackiej

Joao Felipe „Jotę”, który nie tak dawno wybrał saudyjskie petrodolary w Al Ittihad

Niestety, dla Juliena Stephana to było za mało. Ledwie punkt nad strefą spadkową i 13. miejsce w tabeli to wynik znacznie poniżej oczekiwań klubu. Od 16 września, bretończycy wygrali tylko jeden z siedmiu meczów, a przegrali aż cztery. Musiało więc dojść do zmiany. Finalnie więc wybrano pierwszego od 18 lat (Laszlo Boloni, 2006) trenera spoza Francji. Co ciekawe, klub zmienia trenera w listopadzie rok po roku. Dwa ostatnie „przypadki” takie zatrudnienia pracowały w klubie mniej więcej rok czasu.

Jorge Sampaoli será el primer entrenador extranjero del Stade Rennais en 18 años. El último fue Laszlo Bölöni🇷🇴, que dirigió a los bretones de 2003 a 2006. Desde entonces, nueve técnicos franceses. Los Pinault, por fin, se atreven con un entrenador extranjero. pic.twitter.com/38zEqzH1WC — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 11, 2024

Zapowiadało się wstępnie, że klub obejmie inny wolny agent, Sergio Conceicao – znany już we Francji z czasu pracy w FC Nantes Waldemara Kity. Stanęło na Jorge Sampaolim. To były trener kadry Chile oraz Argentyny – pracował w tych miejscach odpowiednio na MŚ 2014 oraz 2018. Z rodakami Alexisa Sancheza, w „ich domu”, na domowej imprezie wygrał Copa America 2015.

Na drugim z mundialów na których pracował – nowy trener Rennes był selekcjonerem samego Lionela Messiego. Na tym turnieju „Albicelestes” odpadli w 1/8 finału z późniejszymi mistrzami świata, Francuzami. Wtedy to przebłysk geniuszu pokazał Kylian Mbappe.

Rennes zatrudnia trenera, który ostatnim razem zatrudniony był we Flamengo we wrześniu 2023 roku, pracował on tam w 39 spotkaniach. Jego inne wyniki pod względem liczby meczów to:

Chile, 44 spotkania

Argentyna, 15 spotkań

Sevilla w dwóch epizodach, 84 spotkania

Marsylia, 67 meczów

Najbliższe spotkanie Rennes rozegra z Lille 24 listopada na Stade Pierre Mauroy. Właścicielem Stade Rennais jest Francois-Henri Pinault, prywatnie mąż znanej z Hollywood aktorki Salmy Hayek. Meksykanka swego czasu namawiała nawet na transfer swojego rodaka, Edsona Alvareza – ten jednak odmówił, bowiem był dogadany z West Hamem United. Klub z Rennes zajmuje aktualnie 13. lokatę, ma jedynie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową (Saint Etienne na P16 to baraże o utrzymanie).

Fot. PressFocus