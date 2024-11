Śląsk reaguje. Znamy następców Magiery i Baldy

Śląsk Wrocław przeżywa dziś istne trzęsienie ziemi, ponieważ oficjalnie potwierdziły się doniesienia z ostatnich dni i Jacek Magiera pożegnał się z rolą pierwszego trenera. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”, nowym pierwszym szkoleniowcem w asyście Marcina Dymkowskiego ma zostać Michał Hetel. Poznaliśmy także nazwisko nowego dyrektora sportowego klubu – to były zawodnik Śląska, Rafał Grodzicki.

Magiera zwolniony – w jego miejsce trener rezerw?

Już kilka dni temu informowaliśmy, że sytuacja Jacka Magiery w roli pierwszego trenera Śląska Wrocław jest wręcz przesądzona. Jego nazwisko widniało w mediach co rusz, a kibice sondowali, czy tak słabe wyniki klubu są tylko jego winą, czy też na to wszystko składa się więcej czynników. Dziś jak informowali poszczególni dziennikarze oraz sam klub Śląska, Magiera pożegnał się ze swoim stanowiskiem. To jednak niejedyna decyzja o zwolnieniu, ponieważ pożegnano również dotychczasowego dyrektora sportowego – Davida Baldę.

David Balda i Jacek Magiera odchodzą ze Śląska W imieniu Śląska Wrocław dziękujemy za pracę na rzecz klubu, odniesione sukcesy, tytuł wicemistrzów Polski oraz codzienną współpracę. Życzymy wszystkiego co najlepsze w dalszej karierze. pic.twitter.com/l15SN5ZFGa — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) November 12, 2024

Tragiczny bilans i ostatnie miejsce w lidze zaważyły na zwolnieniu. Kto zastąpi Magierę? Na wcześniej wspomnianym portalu „Śląsk.net” pojawiła się informacja, jakoby funkcję pierwszego trenera tymczasowo miał przejąć dotychczasowy asystent, a więc Marcin Dymkowski. Nieco inne światło na tę sprawę rzucił Tomasz Włodarczyk.

🚨Jacek Magiera i David Balda zostaną dziś oficjalnie pożegnani przez Śląsk Wrocław. Do końca rundy trenerem Michał Hetel wspierany przez Marcina Dymkowskiego. Nowym dyrektorem sportowym zostanie Rafał Grodzicki. pic.twitter.com/xdsNyFTgME — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) November 12, 2024

W ten sposób dowiadujemy się, że według jego informacji, do końca sezonu dowodzić ma Michał Hetel, a Marcin Dymkowski będzie go wspierał w nowej roli. Formalnie Hetel nie może poprowadzić drużyny Ekstraklasy, ponieważ nie posiada licencji UEFA Pro. Trener Michał dotychczas prowadził rezerwy Śląska w III lidze grupie II. Trzeba jasno przyznać, że szło mu bardzo dobrze, ponieważ na dwie kolejki przed końcem rundy jesiennej, Śląsk II Wrocław zajmuje pierwszą pozycję (11 zwycięstw, tylko dwie porażki).

Rafał Grodzicki nowym dyrektorem sportowym?

Michał Hetel był wymieniany w dyskusjach jako potencjalny zastępca trenera Jacka Magiery już wcześniej, dlatego doniesienia o jego potencjalnym angażu wywołały w miarę pozytywny odzew ze strony kibiców. Zdecydowanie gorzej przyjęła się informacja o tym, iż nowym dyrektorem sportowym w Śląsku ma zostać Rafał Grodzicki.

🆕 Według naszych informacji tymczasowym szkoleniowcem Śląska ma zostać Marcin Dymkowski, dotychczasowy asystent w sztabie Jacka Magiery. Kto nowym dyrektorem sportowym? Słyszymy, że rozpatrywana jest kandydatura Rafała Grodzickiego, byłego zawodnika WKS-u 🇮🇹 pic.twitter.com/yQRbnAMuGn — Śląsknet (@Slasknet) November 12, 2024

Grodzicki to były piłkarz występujący na poziomie Ekstraklasy, a w ostatnim czasie komentował spotkania w TVP Sport. Dla samego Śląska rozegrał bowiem 2,5 sezonu. Po tym jak zakończył swoją przygodę skupioną tylko na czynnym graniu, swoje doświadczenie zdobył w Motorze Lublin (grający asystent trenera) oraz jako prezes Jutrzenki Giełbutów. Ostatnio pełnił funkcję menadżera ds. sportu w Warcie Poznań. Zatem Rafał Grodzicki stanie przed bardzo ważnym zadaniem podczas zbliżającego się okienka transferowego, które może znacznie zmienić oblicze klubu w tym sezonie.