Ekstraklasa: Wypełnili limit młodzieżowca przed połową sezonu

To już szósty sezon Ekstraklasy, w którym obowiązuje przepis o młodzieżowcu. Kluby zobowiązane są wypełnić limit 3000 minut z młodzieżowcami na boisku, a w tym sezonie przepis dotyczy piłkarzy z rocznika 2003 i poniżej. W przypadku niespełnienia wymogu kluby będą musiały zapłacić kary w zależności od brakującej liczby minut. Spokój w tym aspekcie ma Korona Kielce, która wypełniła wymagany limit jeszcze przed połową sezonu.

Korona wypełniła limit młodzieżowca w 15 kolejek

Przepis o młodzieżowcu w polskiej Ekstraklasie obowiązuje od sezonu 2019/20. Kluby zobowiązane są wypełnić wymaganą liczbę min. 3000 minut z młodzieżowcami na boisku w trakcie sezonu. PZPN zastrzegł jednak, że w jednej kolejce Ekstraklasy klub może wypełnić max. 270 minut tego limitu. Status młodzieżowca mają piłkarze posiadający obywatelstwo polskie i zarazem tacy, którzy w roku zakończenia sezonu kończą max. 22 lata. W sezonie 2024/25 status młodzieżowca spełniają piłkarze z rocznika 2003 i młodsi.

W przypadku braku wypełnienia wymaganej liczby min. 3000 minut z młodzieżowcami na boisku w trakcie sezonu kluby muszą po jego zakończeniu płacić kary finansowe. Ich wysokość zależna jest od liczby brakujących minut do spełnienia wymogu. W sezonie 2023/24 Ekstraklasy limit wypełniło 13 klubów, a szóste miejsce w zestawieniu klubów z największą liczbą minut młodzieżowców na boisku zajęła Korona Kielce. ”Scyzory” przez 3696 minut korzystały z młodzieżowców, co stanowiło 10,99% rozegranych minut przez wszystkich piłkarzy.

Taki wynik Korona ”wykręciła” w 34 kolejki. Teraz, po zaledwie 15 kolejkach bieżącego sezonu kielczanie mają na liczniku 3116 minut z młodzieżowcami na boisku. Tym samym Korona została pierwszym zespołem w tym sezonie Ekstraklasy, który spełnił wymóg PZPN. I to wszystko na dwie kolejki przed połową sezonu. Piłkarze z rocznika 2003 i młodsi stanowili ponad 20% minut rozegranych przez wszystkich piłkarzy tego klubu.

Młodzieżowcy w sezonie 24/25 Ekstraklasy:

3 116 Korona

2 741 Zagłębie

2 503 Lech

2 079 Lechia

1 904 Raków

1 889 Stal

1 712 Jagiellonia

1 561 Pogoń

1 550 Piast

1 453 Puszcza

1 424 Widzew

1 406 Radomiak

1 350 Motor

1 301 Śląsk

1 162 GKS

1 153 Cracovia

1 041 Górnik

899 Legia — EkstraStats (@EkstraStats) November 12, 2024

Do końca rundy jesiennej pozostały jeszcze trzy kolejki, więc kluby w tym roku mogą wypełnić maksymalnie 810 minut młodzieżowców. W przypadku Śląska Wrocław i Radomiaka Radom będzie to maksymalnie 1080 minut, bowiem dojdzie jeszcze do zaległego meczu między nimi. Jednak oba kluby i tak w tym roku nie spełniłyby jeszcze wymaganego limitu. Jeszcze w 2024 roku wymóg mogą spełnić Lech Poznań i Zagłębie Lubin, którym brakuje kolejno 497 i 259 minut.

W ostatnim przed listopadową przerwą na kadrę meczu Korona zremisowała u siebie z Lechią Gdańsk 0:0. W tym meczu młodzieżowcy ”Scyzorów” spędzili na boisku 173 minuty. Pełne 90 minut zaliczył podstawowy bramkarz Xavier Dziekoński. Po 76 minutach swój występ zakończył reprezentant Polski do lat 21 Mariusz Fornalczyk. Z kolei w 83. minucie trener Jacek Zieliński wpuścił na boisko Miłosza Strzebońskiego. Wszyscy zawodnicy są z rocznika 2003. Na ławce zasiadło jeszcze trzech piłkarzy z tego rocznika – Rafał Mamla, Hubert Zwoźny i Bartłomiej Smolarczyk.

fot. PressFocus