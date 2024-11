Boavista niczym Bordeaux – kłopoty dawnego mistrza kraju

Boavista jest jedynym od 2001 roku klubem, który zdobył mistrzostwo kraju i nie jest z tak zwanej portugalskiej wielkiej trójki. Składa się z niej FC Porto, Benfica oraz Sporting, który właśnie zmienił trenera po odejściu Rubena Amorima. W tej mniej znanej drużynie z Porto jednak nie jest tak dobrze, jak dwie dekady temu. Klub bliski jest bankructwu, z uwagi na bardzo złą sytuację finansową. To właśnie na stadionie Boavisty – Estadio do Bessa – trenuje kadra Michała Probierza.

L’Equipe poinformowało, że Boavista stoi na krawędzi przymusowej likwidacji. Właścicielem większości udziałów w klubie jest nie kto inny jak Gerard Lopez. Doskonale mogą go znać kibice zarówno piłki nożnej, jak i Formuły 1.

W przeszłości, miał on w swoich rękach zespół Lotus F1 Team, który doprowadził do bardzo złego stanu finansowego. Po kilku latach, nadal nie wypłacił Kimiemu Raikkonenowi przeszło połowy zarobków jednak Fin zadowolił się większością swojego zarobionego na torze wynagrodzenia (miał on umowę, która gwarantowała mu pieniądze zależne od pozycji na mecie wyścigów). Doprowadził do bankructwa Excelsior Mouscron.

