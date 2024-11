Śląsk Wrocław wytypował następców Jacka Magiery?

Bartosz Wieczorek z TVP Sport poinformował, że głównymi faworytami do przejęcia Śląska Wrocław są Marcin Brosz i Tomasz Kaczmarek. Brosz jest obecnie na drodze do Ekstraklasy, bowiem jego Bruk-Bet Termalica prowadzi w tabeli Betclic 1. Ligi. Kaczmarek zaś aktualnie pracuje w sztabie NAC Breda. Wcześniej po zwolnieniu z Lechii Gdańsk przez rok prowadził drugoligowe FC Den Bosch.

Magiera i Balda zwolnieni ze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław jest jedyną drużyną, która w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy nie ma jeszcze na koncie dwucyfrowej liczby punktów. W 14 ligowych meczach wicemistrzowie Polski zdobyli zaledwie dziewięć punktów i odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Choć po październikowej przerwie na kadrę podopieczni Jacka Magiery po raz pierwszy od maja br. nie przegrali czterech kolejnych (dwie wygrane, dwa remisy), w ostatnich dwóch meczach ponieśli dwie porażki. Co więcej, nie zdołali w nim zdobyć ani jednej bramki.

Po domowej porażce z Górnikiem Zabrze 0:1 władze Śląska podjęły decyzję o zwolnieniu Jacka Magiery oraz dyrektora sportowego Davida Baldy. Pierwszy zespół tymczasowo objął duet Michał Hetel i Marcin Dymkowski. Z kolei schedę po Baldzie przejął Rafał Grodzicki. Hetel oraz Dymkowski mają prowadzić drużynę wicemistrza Polski do końca rundy jesiennej, więc w klubowych gabinetach trwa sondowanie, kto na stałe przejąłby zespół ze stolicy Dolnego Śląska i zapewniłby co najmniej utrzymanie w Ekstraklasie.

Sztab szkoleniowy pierwszej drużyny Zarząd Śląska Wrocław do czasu wyboru nowego szkoleniowca powierzył prowadzenie ekstraklasowej drużyny WKS-u dwóm wieloletnim trenerom Śląska Wrocław – Michałowi Hetelowi i Marcinowi Dymkowskiemu. Wraz z trenerem Hetelem do sztabu… pic.twitter.com/npHqSew6TQ — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) November 12, 2024

Kto przejmie schedę po Magierze?

Związany ze Śląskiem Wrocław dziennikarz TVP Sport Bartosz Wieczorek poinformował, że najpoważniejszymi kandydatami do przejęcia schedy po Magierze są Marcin Brosz oraz Tomasz Kaczmarek. Brosz od marca 2024 roku prowadzi Bruk-Bet Termalikę, której w poprzednim sezonie było bliżej walki o utrzymanie w I lidze niż walki o powrót do Ekstraklasy. ”Słonie” rozgrywki ligowe zakończyły dopiero na 14. miejscu, czym wyrównały swój najgorszy wynik w I lidze z sezonu 2010/11, gdy pierwszy raz w historii grały na zapleczu elity.

Marcin Brosz i Tomasz Kaczmarek to na ten moment najpoważniejsi kandydaci na docelowego trenera Śląska Wrocław. Na razie w roli szkoleniowców duet Michał Hetel – Marcin Dymkowski. Jako pierwszy o tym, że Kaczmarek jest w gronie kandydatów na trenera Śląska informował @wlodar85. — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) November 14, 2024

W tym sezonie wróciły jednak do walki o Ekstraklasę i to z przytupem. Na 16 meczów Betclic 1. Ligi Bruk-Bet Termalica wygrał 11 meczów i tylko dwa razy przegrał. Co więcej, pierwszą porażkę odniósł dopiero w 12. kolejce, którą rozegrano na początku października. Nad drugą Miedzią Legnica podopieczni Brosza mają trzy punkty przewagi, a nad strefą barażową pięć. Z 33 strzelonymi golami ”Słonie” są obecnie najlepszą ofensywą Betclic 1. Ligi, a lepszą defensywę ma od nich tylko Miedź Legnica (12 straconych bramek)

W Ekstraklasie Brosz prowadził Piast Gliwice, Koronę Kielce i Górnik Zabrze. W sezonie 2011/12 wprowadził Piast do Ekstraklasy, a rok później jego zespół jako beniaminek wywalczył awans do europejskich pucharów. Identyczna sytuacja miała miejsce podczas jego kadencji w Górniku Zabrze. W sezonie 2016/17 awansował z Górnikiem do Ekstraklasy, a rok później jego zespół jako beniaminek zajął czwarte miejsce i awansował do eliminacji Ligi Europy.

Na którym miejscu jest Twój klub? ⤵️ pic.twitter.com/BiHh5lH78R — Betclic 1 Liga (@_1liga_) November 10, 2024

Kaczmarek zaś w Ekstraklasie samodzielnie prowadził Lechię Gdańsk, którą przejął we wrześniu 2021 roku po zwolnieniu Piotra Stokowca. Jego kadencja potrwała jednak tylko rok, bowiem ze względu na słabe wyniki na początku sezonu 2022/23 został zwolniony. Wcześniej jednak zdołał zająć z Lechią czwarte miejsce w Ekstraklasie, co dało grę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Rok popracował także tylko w drugoligowym holenderskim FC Den Bosch, z którego w wyniku zmian właścicielskich został zwolniony w kwietniu 2024 roku.

Od początku tego sezonu pracuje w występującym w Eredivisie NAC Breda. W CV ma także rolę asystenta Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin w latach 2020-21. W przeszłości był także asystentem Boba Bradley’a w reprezentacji Egiptu oraz norweskiego Stabaek. Oprócz Lechii jako pierwszy trener prowadził także niemieckie Stuttgarter Kickers oraz dwa kluby z Kolonii – Viktorię i Fortunę.