Bayern ma problem – kolejny tegoroczny transfer z kontuzją

Bayern Monachium potwierdził, że w najbliższym czasie będzie zmuszony radzić sobie bez jednego z kluczowych zawodników ostatnich tygodni w zespole rekordowego mistrza Niemiec. Podczas zgrupowania kadry narodowej Portugalii, kontuzji doznał grający w środku pola Joao Palhinha.

Bayern rok czekał na transfer

Joao Palhinha do klubu ze stolicy Bawarii trafił zeszłego lata, ale warto podkreślić, że monachijczycy musieli poczekać na Portugalczyka cały rok, albowiem pomocnik był już jedną nogą w FCB pod koniec letniego okienka transferowego w 2023 roku. Bayern nie tylko przeprowadził wówczas badania medyczne zawodnika, ale i również odbyła się sesja zdjęciowa 29-latka jako nowego piłkarza rekordowego mistrza Niemiec.

Niestety, ale koniec końców transfer ten wysypał się na krótko przed zamknięciem okienka, albowiem FC Fulham nie był w stanie znaleźć godnego następcy Portugalczyka i zawodnik wrócił do Londynu. Niemniej jednak tuż przed powrotem na Wyspy Brytyjskie, Jan-Christian Dreesen zapewnił Joao, że to nie koniec i „Bawarczycy” nie powiedzieli ostatniego słowa. Rok później prezes Bayernu dotrzymał słowa i 11 lipca 2024 roku Palhinha przeniósł się na Allianz Arenę za sumę około 51 milionów euro.

33-krotny reprezentant Portugalii nie zaliczył jednak udanego początku przygody z monachijczykami, albowiem pełnił on początkowo rolę rezerwowego, grając tylko „ogony”. Wszystko jednak uległo zmianie, kiedy poważnej kontuzji doznał Aleksandar Pavlovic (złamał obojczyk w meczu z VfB Stuttgart).

Nowy nabytek „Gwiazdy Południa” otrzymał szansę i w każdym spotkaniu potwierdzał swoją jakość, odgrywając przy tym kluczową rolę w środku pola. W samej tylko Bundeslidze może on pochwalić się chociażby 94% skutecznością podań, czy też 63 wygranymi pojedynkami (na 347 rozegranych minut).

Bayern bez Palhinhii na kilka tygodni?

Niestety, ale Bayern nie będzie mógł skorzystać z usług Portugalczyka w najbliższym czasie, albowiem jak poinformował klub ze stolicy Bawarii, Joao podczas zgrupowania kadry narodowej Portugalii doznał kontuzji przywodziciela i wrócił z tego powodu do Monachium, gdzie został poddany dalszym badaniom oraz opiece sztabu medycznego FCB. Bayern nie potwierdził jednak, jak długo będzie pauzować Palhinha.

Jeśli wierzyć jednak wiarygodnemu źródłu w postaci portalu i telewizji „Sky”, 29-latek będzie zmuszony pauzować co najmniej trzy tygodnie, co oznacza tym samym, że pomocnika zabraknie w kilku arcyważnych pojedynkach „Bawarczyków”. Mowa tutaj chociażby o występie przeciwko PSG w Champions League. To nie wszystko, albowiem Bayern będzie musiał radzić sobie także bez Palhinhii w dwóch innych kluczowych meczach. Ogólnie rzecz biorąc reprezentanta Portugalii zabraknie w następujących spotkaniach:

22 listopada, FCB vs Augsburg (Bundesliga),

26 listopada, FCB vs Paris Saint-Germain (Liga Mistrzów UEFA),

30 listopada, FCB vs Borussia Dortmund (Bundesliga),

3 grudnia, FCB vs Bayer 04 Leverkusen (Puchar Niemiec)

Pozytywny scenariusz zakłada więc, że Bayern będzie mógł ponownie skorzystać z usług 29-letniego pomocnika dopiero w meczu z FC Heidenheim w Bundeslidze. Do tego czasu u boku Joshuy Kimmicha powinien grać Leon Goretzka, choć jedną z opcji będzie też Konrad Laimer.