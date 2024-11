Były piłkarz La Liga próbował zabić 10-miesięczne dziecko

Hiszpańskie media informują o sprawie dotyczącej członka klubu La Liga. Zastępca dyrektora sportowego UD Las Palmas, oraz były piłkarz tego klubu Deivid Rodriguez został skazany za przemoc wobec kobiety oraz groźby karalne.

Kolejny kryminalista z La Liga

Jak informują tamtejsze media pełniący obecnie rolę członka zarządu klubu 35-letni mężczyzna przyznał się do winy. Sytuacja, o której mowa wydarzyła się 11 listopada. Około północy Rodriguez udał się do domu kobiety, z którą łączyła go relacja miłosna. Na miejscu doszło do kłótni, w trakcie której były piłkarz zaczął popychać kobietę, ciągnąć ją za włosy oraz wyzywać.

Kiedy kobiecie udało się wyswobodzić, napastnik wziął nóż i udał się do pokoju, w którym nocował niespełna 10-miesięczny syn zaatakowanej kobiety. Na szczęście udało jej się zabrać dziecko i uciec w akompaniamencie gróźb ze strony pracownika UD Las Palmas, który krzyczał, że „zabije ją, jej rodzinę i syna” jeśli ta „zrujnuje mu życie”.

I teraz „najlepsze” – Deivid Rodriguez został skazany na… karę 80 dni prac społecznych i 20-miesięczny zakaz posiadania broni. Nie może też porozumiewać się w żaden sposób ani zbliżać się do ofiary lub jej syna na odległość mniejszą niż 500 metrów przez ten sam okres 20 miesięcy. A za pobicie kobiety będzie musiał zapłacić zawrotne 350 euro zadośćuczynienia ofierze i zapłacić całość kosztów procesu. Mężczyzna przyznał się do zarzutów i zaakceptował wyrok na mocy ugody. Wyrok natychmiast uznano za prawomocny, gdyż żadna ze stron nie złożyła apelacji.

No importa que entrenes en el Anexo, que juegues en el Estadio de Gran Canaria o que tengas un despacho en Pío XII. No queremos maltratadores dentro del Club. Deivid Rodríguez, fuera ya. — Grupo Ultra Naciente (@ultranaciente) November 15, 2024

Klub UD Las Palmas nie zabrał jeszcze stanowiska w tej sprawie, lecz z informacji płynących z Hiszpanii mężczyzna w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki w klubie z La Liga. Wypowiedzieć zdążyli się za to kibice klubu z Wysp Kanaryjskich, którzy jednoznacznie potępiają ruchy (a właściwie brak ruchów) ze strony klubu, oraz stwierdzili, że „nie chcą w swoim klubie sprawców przemocy”.

Deivid Rodríguez w trakcie swojej kariery piłkarskiej grał w klubach hiszpańskich oraz cypryjskich. Oprócz UD Las Palmas reprezentował również barwy trzech hiszpańskich klubów – Sevilli, Cordoby, Realu Valladolid oraz cypryjskiej Neo Salaminy.

fot. screen YouTube/FIFA