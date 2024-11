Holandia wygrała w cieniu dramatu. Przy ławce Węgrów trwała reanimacja

Holandia nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem Węgrów w piątej kolejce Ligi Narodów z nowymi zasadami i zwyciężyła 4:0. Mecz rozegrał się też w cieniu dramatu na ławce trenerskiej gości. Zasłabł Adam Szalai, obecnie członek sztabu, a w przeszłości świetny napastnik kadry grający w Bundeslidze. Na szczęście wszystko jest w porządku z jego zdrowiem.

Nawet mecz nie zdążył się dobrze rozkręcić i cały stadion Johan Cruijff Arena zamarł. Arbiter doliczył potem przez tę sytuację aż 13 minut. Przerażające sceny miały miejsce już na początku. Grę trzeba było przerwać w szóstej minucie, gdy upadł przy ławce drugi trener Adam Szalai, który pełni tę funkcję od miesiąca. Zostało to później potwierdzone przez węgierską agencję prasową MTI, a następnie przez oficjalne konto węgierskiej piłki. Na szczęście była to pozytywna informacja, że jego stan jest stabilny i przebywa w szpitalu w Amsterdamie.

Ádám Szalai is stable and conscious and has been taken to the hospital, the Hungary national team announced.

Szlai, an assistant coach for the Hungary national team, collapsed on the bench in the opening minutes of their match vs. the Netherlands. pic.twitter.com/EZau4hJovn

