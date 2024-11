Betclic 1. Liga: Połowa klubów zwolniła trenerów

Już dziewiąty trener w tym sezonie Betclic 1. Ligi zostanie zwolniony. Wobec tego już połowa klubów uczestniczących w tym sezonie I ligi dokonała zmiany szkoleniowca. Według Samuela Szczygielskiego z portalu ”Meczyki” stanowisko tym razem stracił Piotr Plewnia z Chrobrego Głogów. Jego zespół jest obecnie najgorszą defensywą ligi. Przegrał trzy ostatnie mecze i w żadnym z nich nie zdołał strzelić gola.

Chrobry Głogów zwolni trenera

Pierwsze informacje o zwolnieniu Piotra Plewni pojawiły się już pod koniec sierpnia, gdy Chrobry po pierwszych ośmiu kolejkach sezonu miał na koncie tylko jedno zwycięstwo i serię siedmiu meczów bez wygranej za sobą. Mało tego, głogowianie przegrali w tym czasie aż pięć razy. Plewnię uratowało jednak wyjazdowe zwycięstwo ze Zniczem Pruszków 2:1, które miało miejsce po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej.

Jednak od tamtego czasu Chrobry odniósł tylko jedno zwycięstwo w ośmiu kolejnych meczach. Pożegnał się z Pucharem Polski w pierwszej rundzie po domowej porażce 1:2 z Polonią Warszawa. Była to jedna z sześciu odniesionych w tym czasie przez Chrobrego porażek. W kolejnych pięciu przegranych meczach głogowianie nie zdołali strzelić ani jednego gola, tracąc przy tym aż 12 bramek.

W ostatnich ośmiu meczach Chrobry odniósł tylko po jednej wygranej i jednym remisie. Urwał punkty walczącemu o baraże o awans do Ekstraklasy Górnikowi Łęczna (1:1). Pokonać zdołał tylko Kotwicę Kołobrzeg (3:2), która jest najdłużej czekającą na ligową wygraną drużyną Betclic 1. Ligi. Beniaminek nie wygrał w lidze od 20 sierpnia. Z 33 straconymi bramkami Chrobry jest najgorszą defensywą ligi, a mniej bramek od niego zdobyły tylko dwa zespoły – Warta Poznań (12) i GKS Tychy (8).

W ten weekend głogowianie przegrali przed własną publicznością 0:3 z Wisłą Kraków, co sprawia, że ex aequo z Pogonią Siedlce są najgorzej punktującą u siebie drużyną Betclic 1. Ligi. W siedmiu domowych meczach zdobyli zaledwie pięć punktów. Porażka z ”Białą Gwiazdą” przelała czarę goryczy i władze klubu podjęły decyzję o zwolnieniu trenera Piotra Plewni – poinformował Samuel Szczygielski z portalu ”Meczyki”.

Kolejne zwolnienie w 1. lidze. Po meczu z Wisłą Kraków Piotr Plewnia odejdzie z Chrobrego Głogów https://t.co/NDSxYK2yle — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) November 17, 2024

Kluby I ligi zmieniają trenerów na potęgę

Szkoleniowcem Chrobrego był od sierpnia 2023 roku i poprowadził go w 48 meczach. Jego zespół zanotował 14 zwycięstw, 12 remisów i 22 porażki. Pod jego wodzą głogowianie strzelili 46 goli i stracili 72 bramki. Nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem Chrobrego, choć według Samuela Szczygielskiego z portalu ”Meczyki” do tej pory głównym faworytem do przejęcia schedy po Plewni był Maciej Bartoszek.

W bieżącym sezonie Betclic 1. Ligi już połowa z 18 biorących w tych rozgrywkach udział klubów dokonała zmiany trenera. Plewnia jest dziewiątym szkoleniowcem, który w tym sezonie Betclic 1. Ligi stracił stanowisko. Pełna lista zwolnionych trenerów prezentuje się następująco:

Rafał Smalec (Polonia Warszawa) – w jego miejsce tymczasowo Grzegorz Lech, a na stałe Mariusz Pawlak

Piotr Jacek (Warta Poznań) – w jego miejsce Piotr Klepczarek

Janusz Niedźwiedź (Ruch Chorzów) – w jego miejsce tymczasowo Karol Szweda, a na stałe Dawid Szulczek

Wojciech Łobodziński (Arka Gdynia) – w jego miejsce tymczasowo Tomasz Grzegorczyk, od rundy wiosennej Dawid Szwarga

Dariusz Banasik (GKS Tychy) – w jego miejsce Artur Skowronek

Marek Brzozowski (Pogoń Sieldce) – w jego miejsce Adam Nocoń

Radosław Sobolewski (Odra Opole) – w jego miejsce Jarosław Skrobacz

Piotr Plewnia (Chrobry Głogów) – następca do tej pory nieznany

fot. PressFocus