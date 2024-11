Chorwacja – Portugalia 18.11 – typy bukmacherskie

STS kurs 1.92 Chorwacja - Portugalia Powyżej 2.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Chorwacja – Portugalia. W poniedziałek o godzinie 20:45 będziemy świadkami bardzo ciekawego starcia w Lidze Narodów UEFA. Mecz Chorwacja – Portugalia 18 listopada 2024 roku zapowiada się jako zacięta walka dwóch mocnych ekip. Zarówno Chorwacja, jak i Portugalia są bardzo ambitnymi drużynami i na pewno będą walczyły o zwycięstwo.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Chorwacja – Portugalia – typy bukmacherskie

Portugalia, mimo że w piątkowym meczu z Polską w Porto rozgromiła rywali 5:1, wcale nie pokazała się z najlepszej strony przez pełne 90 minut. Pierwsza połowa była raczej niemrawa w wykonaniu podopiecznych Roberto Martineza, którzy nie potrafili narzucić swojego stylu gry. W tym fragmencie spotkania to Biało-Czerwoni mieli lepsze momenty – prowadzili grę, stwarzali dogodne sytuacje i wydawało się, że mogą zejść do szatni z prowadzeniem. Niestety, brak skuteczności i odpowiedniego wykończenia akcji sprawił, że nie wykorzystali swoich szans. Druga połowa była już zupełnie inna – od pierwszego gwizdka Portugalczycy przeszli do ofensywy, grając szybciej, bardziej zdecydowanie i agresywnie. W efekcie zaczęli stwarzać sytuacje podbramkowe, a pierwsza zdobyta bramka okazała się momentem przełomowym, po którym polska drużyna wyraźnie osłabła mentalnie, a kolejne gole były już tylko kwestią czasu.

Warto zauważyć, że Portugalia nie zawsze błyszczy w obecnej edycji Ligi Narodów. Przykładem może być ich wcześniejsze spotkanie ze Szkocją, zakończone bezbarwnym remisem 0:0. Niemniej jednak, mimo pewnych słabszych chwil, Portugalczycy osiągnęli swój główny cel – zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Dzięki temu teoretycznie nie muszą już walczyć na pełnych obrotach w kolejnych meczach grupowych. Jednak, patrząc na prestiż tego turnieju i ich ambicje, trudno wyobrazić sobie, by odpuścili kolejne spotkanie. Wciąż dysponują składem pełnym gwiazd światowego formatu, na czele z Cristiano Ronaldo, który w tej edycji Ligi Narodów zdobył już pięć goli. Ostatni z nich, efektowna przewrotka przeciwko Polsce, stał się jednym z najpiękniejszych momentów rozgrywek. Ronaldo bez wątpienia pozostanie kluczową postacią również w nadchodzących meczach.

Chorwacja z kolei zmaga się z kryzysem formy. Po rozczarowującym występie na EURO 2024 w Niemczech, gdzie nie udało im się spełnić oczekiwań kibiców, również w Lidze Narodów prezentują się nierówno. Na pięć rozegranych spotkań zdołali wygrać zaledwie dwa, co jak na drużynę o ich aspiracjach jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Punkty zgubili między innymi w meczu z Polską w Warszawie, gdzie zremisowali 3:3, mimo że byli uznawani za faworytów. W pierwszym spotkaniu z Polakami zdołali odnieść skromne zwycięstwo 1:0, a ich bohaterem został Luka Modrić, który popisał się przepięknym strzałem, zapewniając trzy punkty swojej drużynie.

W innych meczach Chorwacja również miała sporo problemów. Spotkanie ze Szkocją było jednym z ich najsłabszych występów – porażka 0:1, okraszona czerwoną kartką, skomplikowała ich sytuację w grupie. Brak regularności i chwiejna forma sprawiają, że trudno przewidzieć, jak zaprezentują się w kolejnych starciach. Drużyna wydaje się tracić swoją dawną pewność siebie i skuteczność, które były ich znakami rozpoznawczymi w poprzednich latach. Widać, że kadra wymaga świeżego impulsu, a nadzieje kibiców wciąż koncentrują się na takich liderach jak Modrić, ale ich wpływ na grę zespołu wydaje się coraz bardziej ograniczony.

Ostatecznie starcie Portugalii z Chorwacją może okazać się ciekawym widowiskiem, ponieważ mimo różnych form obie drużyny mają coś do udowodnienia. Dla Portugalii to szansa na potwierdzenie swojej dominacji, nawet w meczu bez większej stawki. Chorwacja natomiast będzie walczyła o poprawienie swojego wizerunku i podniesienie morale drużyny przed dalszymi wyzwaniami. Stawiam, że spotkanie będzie dosyć otwarte, ponieważ oba zespoły praktycznie już mają zapewniony awans do play-offów Ligi Narodów.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Chorwacja – Portugalia

STS – jeden z najlepszych bukmacherów – standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Chorwacja – Portugalia! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku w tym meczu! Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków STS najbardziej prawdopodobne są wyniki : 1:1 (kurs 6.10), 0:1 (kurs 8.60) lub 1:0 (kurs 9.75).

Statystyki na typy bukmacherskie Chorwacja – Portugalia

Portugalia wygrała 4 z 5 ostatnich meczów

ostatnich meczów w 4 z 5 ostatnich meczów Portugalczyków padały przynajmniej 3 bramki

Średnia goli w trzech ostatnich meczach Chorwacji to aż 3.33 goli na mecz

Przewidywane składy Chorwacja – Portugalia

Chorwacja : Livakovic; Pongracic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; L. Sucic, Pasalic, Perisic; Kramaric

: Livakovic; Pongracic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; L. Sucic, Pasalic, Perisic; Kramaric Portugalia: R. Silva; Cancelo, Djalo, Araujo, Tavares; Vitinha, Neves; Conceicao, Felix, Trincao; F. Silva

Fot. PressFocus