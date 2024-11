Liga MLS cały czas się rozwija. Niecałe dwie dekady temu, krokiem milowym było przejście Davida Beckhama do Los Angeles Galaxy. Nie tak dawno, kolejnym podobnym wyczynem dla rozgrywek za oceanem był transfer mistrza świata i jednego z najlepszych piłkarzy w historii – Lionela Messiego. Teraz przyszedł czas na pobicie rekordu transferowego całej ligi. Ten wyczyn padnie łupem FC Cincinnati – klub dogadał bowiem na styczeń 2025 transfer z ligi belgijskiej.

MLS: FC Cincinnati bije rekord transferowy ligi

Rekord Thiago Almady, który w 2021 roku przeszedł do Atlanty United pójdzie niedługo w zapomnienie. Władze FC Cincinnati bowiem dogadały się z Cercle Brugge na styczniowy transfer Kevina Denkeya.

Król strzelców poprzedniego sezonu belgijskiej ekstraklasy, który latem zagrał w europejskich eliminacjach w Krakowie przeciwko Wiśle Kraków (gol i asysta przy ul. Reymonta) pomimo plotek o AS Monaco (Dimitrij Rybowlew, prezydent klubu z Księstwa Monako to bowiem właściciel klubu z Belgii), powędruje po nowym roku do Stanów Zjednoczonych. Zainteresowane piłkarzem było też LOSC Lille, prawdopodobnie z uwagi na zbliżający się koniec umowy Jonathana Davida.

Kwota transferu przekroczy rekord Almady o nieco ponad dwa miliony euro. Kevin Denkey zostanie bowiem piłkarzem klubu MLS za kwotę około 17 milionów euro, a do tego Cercle Brugge zachowa 10 procent od jakiegokolwiek przyszłego transferu Togijczyka. Napastnik reprezentacji Togo (33/9A) w barwach klubu z Belgii rozegrał 147 spotkań i strzelił 62 gole. Doliczyć można do jego dorobku 15 asyst.

Do Belgii trafił na początku 2021 roku za 2 miliony euro z francuskiego Nimes Olympique. Na początku tego roku, „The Athletic” bardzo wychwalało go za jego zdolności pressingu, podkreślało częstotliwość kontaktów w polu karnym rywala. W styczniu spośród piłkarzy lig top10 w Europie, jedynie Conor Gallagher notował więcej przechwytów piłki w ostatniej tercji boiska.

Dotychczasowa drużyna napastnika po raz pierwszy od prawie 14 lat trafiła do europejskich pucharów. W meczach rundy play-off o awans do Ligi Konferencji Belgowie zagrali z Wisłą Kraków w dwumeczu będącym prawdziwym festiwalem bramek. Cercle wygrało w Krakowie 6:1, a Wisła w rewanżu sensacyjnie ograła czwartą drużynę poprzedniego sezonu w Belgii 4:1. Możliwe, że już niedługo będzie mógł przekonać się o graniu podobnym do tego z Europy, jako że liga MLS rozważa na przejście na granie trybem jesień-wiosna.

Fot. PressFocus