Liga Narodów: Dwa polskie zespoły sędziowskie w akcji

We wtorek 19 listopada zakończy się faza grupowa czwartej edycji Ligi Narodów. Tego wieczora odbędzie się dziewięć meczów, a dwa spotkania poprowadzą polskie zespoły sędziowskie. Mowa o meczach o dywizji A i dywizji C.

Dwa mecze Ligi Narodów z udziałem polskich sędziów

Przed nami ostatni wieczór z fazą grupową czwartej edycji Ligi Narodów. We wtorek 19 listopada rozegranych zostanie dziewięć meczów – m.in. po dwa w dywizji A i dywizji C. To właśnie na tych szczeblach w akcji zobaczymy polskich sędziów. W grupie III dywizji A dojdzie do meczu Bośni i Hercegowiny z Holandią. To spotkanie z perspektywy boiska poprowadzą sędziowie z Azerbejdżanu, ale na wozie VAR zasiądą polscy arbitrzy. Głównym sędzią VAR będzie Tomasz Kwiatkowski, a asystować mu będzie Paweł Pskit.

Mecz, który odbędzie się w Zenicy nie będzie miał ciężaru gatunkowego, bowiem Bośnia nie ma już szans na utrzymanie w dywizji A, a Holandia ma zapewniony awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Do ważnego rozstrzygnięcia może za to dojść w drugim meczu z udziałem polskich sędziów. Pewna bezpośredniego awansu do dywizji B Szwecja przed własną publicznością podejmie walczący o utrzymanie w dywizji C Azerbejdżan. Może to być ostatni mecz byłego selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa na ławce Azerbejdżanu.

Azerbejdżan musi bowiem pokonać Szwecję – w innym wypadku zaliczy bezpośredni spadek do dywizji D. Na ten moment jest bowiem jedną z dwóch najgorszych drużyn z czwartych miejsc w dywizji D. Jeśli jednak jakimś cudem wygrałby w Sztokholmie, w tym zestawieniu przeskoczy Luksemburg i z Gibraltarem bądź Maltą będzie bić się o utrzymanie w barażach. Świadkami prawdopodobnej degradacji Azerbejdżanu do dywizji D, gdzie grają takie ”tuzy”, jak Liechtenstein, czy Andora będą polscy sędziowie.

Mecz Szwecja – Azerbejdżan poprowadzi Paweł Raczkowski, który na początku tego miesiąca wraz ze swoim zespołem wywołał ogromne zamieszanie po czerwonej kartce dla Michała Gurgula z Lechem Poznań. Część tego zespołu będzie obecna w Sztokholmie. Mowa o arbitrze liniowym Krzysztofie Myrmusie i Pawle Malcu, który podczas meczu Puszcza – Lech odpowiadał za VAR. Teraz na wozie VAR będzie asystentem Daniela Stefańskiego. Drugim sędzią liniowym będzie Adam Kupsik, a sędzią technicznym Wojciech Myć.

