Dwukrotny mistrz Polski zagra w… piątej lidze włoskiej

Dwukrotny mistrz Polski w barwach Legii Warszawa – Vamara Sanogo od kilku miesięcy pozostawał bez klubu. Teraz Francuz znalazł wreszcie nowego pracodawcę, którym jest… klub z piątej ligi włoskiej. To AC Legnano, które broni się przed spadkiem do szóstej ligi.

Dwukrotny mistrz Polski na papierze

Vamara Sanogo do Polski trafił latem 2016 roku. Został sprowadzony do Zagłębia Sosnowiec, które od niedawna prowadził Jacek Magiera. We wrześniu 2016 roku Magiera przejął schedę po zwolnionym z Legii Warszawa Besniku Hasim. W zimowym okienku sprowadził do klubu francuskiego napastnika, który mógł zapisać sobie w CV mistrzostwo Polski w sezonie 2016/17. W drodze do tytułu nie odegrał jednak żadnej roli, bo całą rundę wiosenną stracił z powodu kontuzji.

Pod koniec letniego okienka 2017 wrócił do Zagłębia Sosnowiec, z którym w sezonie 2017/18 wywalczył awans do Ekstraklasy. Zagłębie jako beniaminek z hukiem spadło z Ekstraklasy, ale Sanogo z dorobkiem 11 bramek i czterech asyst był najbardziej wyróżniającą się postacią zespołu. Po dwóch latach Francuz wrócił do Legii z wypożyczenia, ale w ciągu półtora roku rozegrał zaledwie trzy mecze.

W pierwszym meczu sezonu 2019/20 przeciwko Europie FC w eliminacjach Ligi Europy zerwał więzadła krzyżowe i do kadry meczowej wrócił po 10 miesiącach. Jednak już po kilku tygodniach na treningu wyrównawczym po ligowym meczu ze Śląskiem Wrocław zerwał ścięgno Achillesa i w barwach Legii już nigdy nie zagrał. Pod koniec 2020 roku doszło do rozwiązania kontraktu. W sezonie 2019/20 zaliczył łącznie 50 minut w Ekstraklasie, więc mógł dopisać sobie drugie mistrzostwo Polski w barwach Legii.

Teraz zagra w… piątej lidze włoskiej

Po odejściu z Legii w ciągu 2,5 roku zaliczył… pięć klubów. Pierwszą połowę 2021 roku spędził w Dinamie Batumi, sezon 2021/22 w Górniku Zabrze i Zagłębiu Sosnowiec, drugą połowę 2022 roku w izraelskim SC Kfar Qasem, a pierwszą część 2023 roku w maltańskim Marsaxlokk. Przez pierwszą część sezonu 2023/24 był bez klubu i dopiero zimą 2024 roku dołączył do włoskiego piątoligowca – Caronnese. Tam również jednak zakotwiczył tylko na pół roku. Od lata tego roku 29-letni już napastnik znów pozostawał bez klubu.

Po kolejnych kilku miesiącach bezrobocia znalazł nowy klub. Dalej będzie występował w piątej lidze włoskiej, ale tym razem w barwach AC Legnano. To klub, który w poprzednim sezonie spadł z Serie D, a teraz broni się przed spadkiem do szóstej ligi. W 12 meczach zdobył zaledwie siedem punktów i w tabeli zajmuje trzecie miejsce od końca, a do bezpiecznej strefy traci sześć punktów. Co ciekawe, najbliższym rywalem Legnano będzie… Caronnese, czyli były klub Sanogo.

