Ed Sheeran jest nie tylko znakomitym muzykiem o wielkim talencie, ale… także świetnym negocjatorem. Światło dzienne ujrzała historia z letniego okna transferowego, które przygotowywało Ipswich Town do pierwszego od dwóch dekad sezonu w Premier League. Jak się okazuje, irlandzki wokalista przekonał jednego z piłkarzy do transferu do jego drużyny – i to nie byle kogo, bo króla strzelców Championship, Sammiego Szmodicsa!

Ed Sheeran przekonał osobiście piłkarza do transferu

Ed Sheeran 15 sierpnia tego roku miał wystąpić podczas koncertu amerykańskiej supergwiazdy Taylor Swift. Zanim jednak Amerykanka zaprosiła go na scenę, wokalista z gitarą odbył… połączenie na Zoomie w sprawie pozyskania do klubu nowego zawodnika. Okazało się bowiem w negocjacjach, że piłkarz jest wielkim fanem artysty. Jak sugeruje oś chronologii – dzień później Ipswich ogłosiło podpisanie umowy z Sammym Szmodicsem, królem strzelców Championship (27 bramek dla Blackburn), a dziś 10-krotnym reprezentantem Irlandii.

Dyrektor generalny Ipswich, Mark Ashton, przemawiając na wydarzeniu branżowym Soccerex w Miami powiedział: – Latem próbowaliśmy przekonać jednego konkretnego zawodnika, aby dołączył do klubu i bardzo szybko zorientowaliśmy się, że jest fanem Eda Sheerana. Ed wskoczył do nas na rozmowę przez Zoom w centrum treningowym, tuż przed tym jak wyskoczył na scenę z Taylor Swift. Mam nadzieję, że był to kluczowy element w doprowadzeniu negocjacji do końca. Z pewnością to piłkarz, który strzela wiele goli.

Dyrektor zażartował na koniec: – Ed jest lokalsem, globalną supergwiazdą, sponsorem klubu piłkarskiego, a teraz także udziałowcem i oficjalnie członkiem naszego zespołu rekrutacyjnego.

Sammie Szmodics ma w tej chwili trzy gole w Premier League – z Manchesterem City, Brentford i Tottenhamem. Tego ostatniego strzelił tuż przed przerwą na kadry. Zrobił to na Tottenham Stadium efektowną przewrotką, a beniaminek odniósł sensacyjne zwycięstwo 2:1. Piosenkarz i napastnik zrobili po tamtym meczu pamiątkowe zdjęcie, którym na swoich socialach pochwalił się Szmodics.

Najbardziej znany fan Ipswich

Ed Sheeran to prawdopodobnie najbardziej znany fan Ipswich Town, a do tego sponsor klubowych koszulek od 2021 roku. Ma on status mniejszościowego właściciela (1,4%), co zapewnia mu dostęp do loży na stadionie Portman Road – regularnie bywa na meczach swojej ukochanej drużyny. Tak mówił po nabyciu udziałów:

– Mieszkam w Suffolk odkąd skończyłem trzy lata. Chociaż podróżuję po całym świecie i czasami czuję się jak obcy w dużych miastach, to Suffolk i Ipswich zawsze sprawiały, że czułem się częścią lokalnej społeczności i byłem tu bezpieczny.

24 listopada „The Tractor Boys” podejmą u siebie Manchester United. Będzie to pierwszy mecz w roli trenera „Czerwonych Diabłów” dla Rubena Amorima, który w trakcie przerwy międzynarodowej zastąpił Erika ten Haga. Podopieczni Kierana McKenny w tym sezonie nie mają łatwo i zajmują w tabeli Premier League 17. miejsce, z zaledwie jedną wygraną w 11 meczach (z Tottenhamem). Ed Sheeran nie widział jeszcze ani jednego zwycięstwa, siedząc w loży, ponieważ jego ulubieńcy nie wygrali żadnego meczu u siebie od powrotu do angielskiej elity.

