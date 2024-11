Znamy zwycięzców Copa Sudamericana. Zrobili to pierwszy raz w historii

Argentyński Racing Club wygrał 23. edycję Copa Sudamericana. Klub spod Buenos Aires triumfował w tych rozgrywkach po raz pierwszy w historii. 18-krotni mistrzowie Argentyny pokonali w finale 3:1 brazylijskie Cruzeiro. To pierwsze międzynarodowe trofeum tego klubu w XXI wieku.

Racing Club wygrał Copa Sudamericana

Tegoroczna edycja Copa Sudamericana, czyli południowoamerykańskiego odpowiednia Ligi Europy, była 23. w historii. Uczestnicy finału – argentyński Racing Club i brazylijskiego Cruzeiro po raz pierwszy w historii zaszli do końcowego etapu tych rozgrywek. Wiadomo więc było, że niezależnie, kto wygra finał, pierwszy raz sięgnie po to trofeum.

W zdecydowanie lepszej formie do finału przystępował Racing Club, który przed starciem z Cruzeiro odniósł pięć zwycięstw z rzędu. Cruzeiro zaś w tym czasie wygrało tylko dwa razy i poniosło aż trzy porażki. Zespół z Argentyny piłkę do siatki wpakował już w trzeciej minucie, lecz po analizie VAR trafienie Gastona Torresa nie zostało uznane. Ale co się odwlecze to nie uciecze, bo niemal kwadrans później prawy wahadłowy znanym z polskim boisk ”centrostrzałem” pokonał doświadczonego bramkarza Cassio.

Raptem pięć minut później Racing prowadził już 2:0 po wbiciu piłki do pustej bramki z bliskiej odległości Adriana Martineza. Kilka minut po przerwie Cruzeiro złapało kontakt. Były piłkarz Sassuolo Matheus Henrique ”miękko” zacentrował w kierunku Kaio Jorge, a sprowadzony z Juventusu napastnik po dobitce zdobył bramkę na 1:2. Kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry autor gola na 2:0 Adrian Martinez został zmieniony przez Rogera Martineza.

Ten w doliczonym czasie gry przypieczętował pierwszy w historii triumf Racingu w rozgrywkach Copa Sudamericana. To także pierwsze międzynarodowe trofeum klubu spod Buenos Aires w XXI wieku. W 1967 roku Racing triumfował w Copa Libertadores oraz Pucharze Interkontynentalnym, a w 1988 roku wygrał pierwszą edycję nieistniejącego od 1997 roku turnieju Supercopa Sudamericana, w którym udział brali dotychczasowi zwycięzcy Copa Libertadores.

Do końca sezonu ligowego w Argentynie pozostały cztery kolejki, a Racing ma do rozegrania jeden mecz więcej. Do prowadzącego w tabeli Velez – które również ma jeden mecz zaległy – traci tylko cztery punkty i wciąż jest w grze o pierwsze od 2019 roku mistrzostwo kraju.

W Brazylii zaś do końca sezonu ligowego pozostały trzy kolejki, a Cruzeiro ma jeden mecz rozegrany mniej. Klub z Belo Horizonte nie ma już szans na bezpośredni awans do Copa Libertadores, ale walczyć będzie o utrzymanie pozycji gwarantującej eliminacje tych rozgrywek.

W sobotę 30 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego odbędzie się finał południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów UEFA – Copa Libertadores. W nim zmierzą się dwa brazylijskie kluby – Atletico Mineiro i Botafogo. Będzie to starcie dopiero dziesiątej drużyny brazylijskiej Serie A z drużyną, która walczy o mistrzostwo kraju.

fot. screen Twitter