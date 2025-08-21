Wielki transfer Radomiaka! Do Radomia trafi zawodnik z doświadczeniem w Lidze Mistrzów

Radomiak po ostatniej utracie jednego z zawodników pilnie potrzebował wzmocnienia do środka pola. Takie ma nadejść już w najbliższym czasie i nie będzie to piłkarz przypadkowy. Ma on na koncie ponad 50 meczów w barwach portugalskiego giganta, doświadczenie w Lidze Mistrzów, a w przeszłości interesowały się nim największe światowe marki. Teraz wspomoże on nieźle radzącą sobie drużynę Joao Henriquesa.

Radomiak wzmocni środek pola

Zespół ze Struga sezon zaczął od sprawienia sporej niespodzianki. Na start rozgrywek przed własną publicznością pokonał szczecińską Pogoń aż 5:1. Tydzień później w pierwszym wyjazdowym meczu Radomiak tylko zremisował w Gdyni z Arką 1:1, jednak w kolejnej kolejce znów przed własną publicznością mocno niespodziewanie pokonał 3:1 wicemistrza Polski – Raków Częstochowa. Podopieczni Joao Henriquesa pierwszą porażkę zanotowali w czwartej serii gier, ale miała one spore znaczenie, bowiem ulegli oni w derbowym starciu Koronę Kielce i to wynikiem 0:3. Niekorzystnego trendu nie udało się odwrócić także w ostatnim spotkaniu. Komplet punktów z Radomia wywiozła Jagiellonia Białystok.

Niedawno portugalski trener stracił jednego ze swoich najważniejszych zawodników do obsadzenia środka pola. Na przenosiny do bułgarskiego CSKA Sofia zdecydował się Bruno Jordao, na którym klub ze Struga miał zarobić około pół miliona euro, jednak faktem jest, że jakość czysto sportowa spadła. Potrzebne było zastępstwo i jak się okazuje do tej roli znaleziono niebyle kogo, tylko gracza który jeszcze całkiem niedawno wychodził w podstawowym składzie na mecz Ligi Mistrzów z samą Barceloną z Robertem Lewandowskim w składzie.

Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu „Weszło” kwestią najbliższych godzin jest pojawienie się w Radomiu Romario Baro. To 25-letni zawodnik pochodzący z Gwinnei Bissau, który ma wypełnić lukę po swoim rodaku – Bruno Jordao. Mimo urodzenia w afrykańskim kraju piłkarz jest Portugalczykiem i nawet razem z drużyną młodzieżową tego kraju sięgnął po wicemistrzostwo Europy. Po przybyciu do Polski ma on przejść testy medyczne i, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to podpisze kontrakt. Radomiak nie będzie zmuszony do płacenia wysokiej kwoty, jednak w umowie z FC Porto ma znaleźć się zapis o pokaźnym procencie od kwoty z potencjalnej następnej sprzedaży.

Portugalski gigant i Liga Mistrzów

Baro za czasów gry w młodzieżowych drużynach FC Porto był uważany za wielki talent. Miał nim interesować się nawet sam Real Madryt czy Juventus. Był kluczową postacią zespołu, który choćby z Afonso Sousą w składzie w 2019 roku sięgnął po Młodzieżową Ligę Mistrzów. W przeciwieństwie do już byłej gwiazdy Lecha to nowy piłkarz Radomiaka przebił się do pierwszej drużyny klubu z Porto. Zagrał w nim ponad 50 meczów, w tym także w Lidze Mistrzów. Portugalczyk znalazł się w podstawowym składzie choćby na mecz tych elitarnych rozgrywek z Barceloną. Ostatnio spędził rok w szwajcarskim Basel, w którym rozegrał 20 spotkań i zdobył mistrzostwo Szwajcarii.