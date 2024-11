Afera w 1. lidze! Próbowano przemycić środki pirotechniczne na mecz… w karetce

Wbrew pozorom to nie żart. Przed niedzielnym meczem Betclic 1. Ligi pomiędzy Polonią Warszawa a Ruchem Chorzów doszło do dziwnego wydarzenia z udziałem karetki. Jak informuje Oficjalny profil Komendy Stołecznej Policji na portalu X (dawniej Twitter) w pojeździe próbowano przemycić… 160 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych.

Co się wyprawia w Betclic 1. lidze?

O godzinie 14:30 na stadionie Polonii Warszawa przy ulicy Konwiktorskiej rozbrzmiał pierwszy gwizdek spotkania Betclic 1.Ligi. „Czarne Koszule” pokonały Ruch Chorzów 1:0 po bramce Łukasza Zjawińskiego w 26.minucie. Więcej niż o rezultacie z murawy mówi się jednak o sytuacji, która wydarzyła się przed rozpoczęciem spotkania. Zabezpieczające imprezę masową służby odkryli, że w karetce próbowano przemycić na stadion środki pirotechniczne.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji biorący udział w zabezpieczeniu dzisiejszego meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Ruchem Chorzów, zatrzymali 2-osobową załogę prywatnego pogotowia ratunkowego. Kobieta i mężczyzna próbowali wwieźć na teren imprezy masowej ponad 160 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych, 29 kombinezonów malarskich oraz 20 zapalniczek. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego bulwersującego zdarzenia. Zgodnie z art.59 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. – czytamy w oficjalnym komunikacie Komendy Stołecznej Policji.

W trakcie czynności policjanci odkryli, że kierujący pojazdem nie posiada odpowiednich uprawnień, do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, a gdyby tego było mało – nie ma kwalifikacji ratownika medycznego, obecnie jest studentem medycyny.

Pirotechnika = walka z wiatrakami

Pirotechnika stadionowa nadal stanowi stały element meczów piłkarskich, choć jej wykorzystanie często odbywa się w sposób niezgodny z prawem. Wniesienie lub posiadanie wyrobów pirotechnicznych na imprezie masowej jest przestępstwem. Od pewnego czasu coraz intensywniej toczy się debata publiczna nad stworzeniem jasnych regulacji prawnych, które umożliwiłyby legalne wykorzystanie pirotechniki na stadionach. Warto zauważyć, że podczas wielu imprez artystyczno-rozrywkowych elementy pirotechniczne są integralną, zaplanowaną częścią widowiska, szczególnie na scenach muzycznych.

Mimo obowiązujących zakazów, niemal każda kolejka rozgrywek piłkarskich w Polsce przynosi nielegalne pokazy pirotechniczne na stadionach. Zazwyczaj są one jedynie atrakcyjnym urozmaiceniem wydarzenia. Polskie kluby otrzymują za to też kary w europejskich pucharach, czego przykładem Jagiellonia lub Wisła KArków. Zdarza się jednak, że powodują one niebezpieczeństwo jak chociażby w meczu Wisła Płock – Wisła Kraków, kiedy to pod koniec meczu kibice Wisły Płock podczas prezentacji oprawy wystrzelili fajerwerki. Jednak część z nich zamiast polecieć w niebo zaczęła lecieć w kierunku trybun.

fot. PressFocus