Liverpool zdominował „Królewskich”, a gwiazdy pudłowały z karnych

Liverpool po raz kolejny w tym sezonie zdominował swojego rywala. Tym razem doskonałą dyspozycję przekuli na piąte zwycięstwo w piątym meczu Ligi Mistrzów i Real Madryt. „The Reds” pokonali bez problemów drużynę Carlo Ancelottiego 2:0, a zarówno Kylian Mbappe, jak i Mohamed Salah nie trafili swoich rzutów karnych.

Przed meczem

Starcia Liverpoolu z Realem Madryt w ostatnich latach urosły do miana jednego z klasyków Ligi Mistrzów. W ostatniej dekadzie obie drużyny zagrały w finale Ligi Mistrzów 2018 oraz 2022, w obu górą byli „Królewscy”. Od finału w Kijowie znanego z błędów półprzytomnego Lorisa Kariusa, to siódme starcie obu drużyn w Lidze Mistrzów.

Ostatni mecz na Anfield Road z kolei był siedmiobramkowym widowiskiem, w którym obie strony zdominowały rywala prowadząc w meczu. To właśnie wtedy przebłysk geniuszu miał Darwin Nunez, trafiając do siatki Thibaut Courtois piętką. Także wtedy – padły dwie kuriozalne bramki, gdyż bramkarze nabili swoich rywali bądź wystawili im piłkę tworząc darmową okazję (Salah na 2:0 oraz Vinicius na 2:2) – mecz zakończył się pogromem „The Reds” ze strony Realu i wygraną madrytczyków 5:2.

W środowy wieczór piątej kolejki – na plac wychodziły drużyny, które w głębi serca były po różnych stronach emocjonalnego biegunu. Liverpool w skowronkach, a Real Madryt niby uśmiechnięty, ale w środku smutny. „The Reds” zanotowali 31 punktów w 12 kolejkach Premier League, mając w dodatku osiem oczek nad Manchesterem City – do tego komplet 12 oczek w czterech kolejkach w Europie.

Real Madryt mimo przybycia Kyliana Mbappe, zagrać miał na Anfield bez Viniciusa oraz z młodym Raulem Asencio, dla którego to trzeci seniorski mecz na środku obrony. Fede Valverde miał wystąpić na prawej obronie „z braku laku”, a Carlo Ancelotti przekonał się w dodatku do wystawienia od pierwszej minuty Ardy Gulera.

Arne Slot postawił na sprawdzone opcje, z małym wyjątkiem na prawej obronie – wracającego do zdrowia Trenta Alexandra-Arnolda w pierwszym składzie zastąpił Irlandczyk z Ulsteru, Conor Bradley.

Pierwsza połowa – Liverpool dominuje

Od początku spotkania Liverpool rzucił się do ataku i narzucił swoją intensywność gry. W trzeciej minucie Kylian Mbappe zanotował stratę na 25. metrze i „The Reds” popędzili z akcją. Raul Asencio po interwencji Thibauta Courtoisa odbił piłkę od wewnętrznej części swojej stopy i zatrzymał ją dopiero na linii bramkowej – napędził sobie i kolegom sporo nerwów.

Kilka minut później obok bramki uderzył Luis Diaz. W 12. minucie doszło do starcia Asencio z Darwinem Nunezem i przepychanki – gdy wydawało się, że Hiszpan grający po raz trzeci w seniorach Realu Madryt może otrzymać czerwoną kartkę – Francois Letexier ukarał obydwu piłkarzy po „żółtku”.

Musieliśmy trochę poczekać na kolejną okazję w tym spotkaniu bowiem do 23. minuty – w podbramkowym zamieszaniu Curtis Jones uderzył z bliska prosto w belgijskiego bramkarza. W międzyczasie Arda Guler oddał dwa niecelne strzały. Na mało co było stać Real z przodu w pierwszej części meczu. Conor Bradley w jednej z kontr Realu dodatkowo doskonale zatrzymał wślizgiem pędzącego Kyliana Mbappe – grającego znów na swoim ulubionym lewym skrzydle.

Po ww. wślizgu Irlandczyka z Ulsteru, na koniec Darwin Nunez obok bramki główkował na bramkę Courtoisa, po doskonałej wrzutce nad linią obrony Alexisa Mac Allistera. Mający jedynego gola w sezonie w meczu Ligi Mistrzów z Bologną miał jednak jeszcze w tym meczu coś do powiedzenia. Curtis Jones pięć minut później puścił „zawijasa” po dalszym rogu na bramkę Belga, ale ponad bramką. Liverpool dominował w pierwszej połowie, a Real nie zrobił za dużo.

Druga połowa – florenckie deja vu

Po przerwie swoje okazje mieli Jones i Conor Bradley, ale znów doskonale spisywał się Courtois. Nie starczyło to jednak na strzał z 52. minuty. Były piłkarz Brighton i mistrz świata Mac Allister, otrzymał podanie od bardzo dobrego dziś Irlandczyka z Ulsteru i płaskim strzałem po dalszym rogu pokonał Belga. Było to jego drugie trafienie w sezonie i drugie w tej edycji Ligi Mistrzów.

Chwilę później on znów spróbował szczęścia. Gdy wydawało się, że Liverpool zaraz podwyższy prowadzenie, Andy Robertson „przystemplował” nogę wchodzącego z ławki Lucasa Vazqueza i Letexier podyktował rzut karny.

I wtedy swój moment chwały miał… Caiomhin Kelleher, który obronił drugiego karnego w ostatnich dwóch spotkaniach, bowiem niedawno z Southampton wyjął on uderzenie Armstronga. Tym razem skalpem Irlandczyka był Kylian Mbappe, którego to Kelleher wyczuł w 61. minucie.

Parę minut później obronił on też sam na sam z Brahimem Diazem. Dwie minuty po sytuacji z Hiszpanem reprezentującym Maroko, tym razem to Ferland Mendy faulował w swoim polu karnym Mohameda Salaha i to Egipcjanin poszedł do egzekwowania jedenastki w 69. minucie. I TEŻ SPUDŁOWAŁ! Można było mieć deja vu z meczu Fiorentiny z Milanem, gdzie ponad miesiąc temu David De Gea obronił dwa rzuty karne.

76. minuta to podwyższenie wyniku – po dośrodkowaniu w pole karne źle pilnowany przez Lukę Modricia wykorzystał to wchodzący z ławki Cody Gakpo. Głową, bo w końcu to jeden z „Latających Holendrów”. Do końca meczu brakowało klarownych okazji, z wyłączeniem okazji Luisa Diaza z doliczonego czasu, gdzie znów wzorowo spisał się Courtois. Liverpool po pięciu meczach ma 15/15 punktów, a Real Madryt jedynie sześć oczek. „The Reds” wygrali z „Królewskimi” po raz pierwszy od ośmiu lat.

Liverpool – Real Madryt 2:0 (0:0)

Alexis Mac Allister 52′, Cody Gakpo 76′

Fot. Screen X/ Ziggo