Suarez na dłużej z Messim w MLS

Inter Miami poinformował oficjalnie, że Luis Suarez, który w 2022 roku opuścił Europę, związał się z klubem nowym kontraktem – do końca grudnia 2025 roku. Tym samym fani będą mogli śledzić poczynania duetu Messi & Suarez jeszcze przez dłuższy czas!

„Suarez liderem zespołu”

27 listopada 2024 roku klub Inter Miami poinformował oficjalnie, że Luis Suarez będzie grać dla klubu z Florydy przez kolejny rok – umowa legendarnego już napastnika obowiązuje teraz do końca grudnia 2025 roku. Warto nadmienić, iż Urugwajczyk trafił do MLS zeszłej zimy z brazylijskiego klubu Gremio na zasadzie wolnego transferu. W czasie swojej dotychczasowej przygody z amerykańskim zespołem, 37-latek wystąpił w 37 meczach o stawkę, w których to 37 razy miał udział przy bramkach (25 goli oraz 12 asyst).

W rozmowie dla klubowych mediów, tuż po złożeniu podpisu pod nową umową, klubowy kolega Leo Messiego nie krył swojej dumy i zadowolenia oraz podkreślił, że wraz z resztą drużyny pragnie zapewnić fanom jeszcze więcej radości. Ponadto prezes ds. operacyjnych Raúl Sanllehí dał jasno do zrozumienia, że Suarez odkąd wzmocnił szeregi „The Herons”, stał się błyskawicznie liderem grupy.

− Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo podekscytowany, że mogę kontynuować przez kolejny rok i cieszyć się byciem tutaj z fanami, którzy są dla nas jak rodzina. Czujemy się z nimi bardzo, bardzo związani i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli przynieść im jeszcze więcej radości – powiedział Luis Suarez po przedłużeniu umowy.

− W 2024 roku Luis wniósł do Interu Miami wszystkie elementy, które czynią go jednym z najlepszych napastników wszechczasów. Występował dla nas na elitarnym poziomie i cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować to w przyszłym sezonie. Luis był nie tylko naszym czołowym strzelcem w tym sezonie, ale także liderem grupy. Jego wpływ jest nie do przecenienia – stwierdził z kolei prezes ds. operacyjnych Raúl Sanllehí.

Suarez i jego amerykański sen

Luis Suarez w 2024 roku miał nieoceniony wpływ na sukces Interu Miami – Urugwajczyk poprowadził drużynę wraz z Messim do tytułu Tarczy Kibiców, zapewniając przy tym rekord punktowy MLS w jednym sezonie. We wszystkich rozgrywkach Urugwajczyk strzelił 25 bramek, zaś jego 20 goli w sezonie regularnym było również drugim najlepszym wynikiem bramkowym wśród wszystkich graczy MLS w 2024 roku (tyle samo strzelił też wspomniany Messi).

37-latek to bez dwóch zdań jeden z najwybitniejszych napastników w przeciągu kilkunastu ostatnich lat. Mając tylko na uwadze piłkę klubową, to Suarez może pochwalić się następującymi liczbami i osiągnięciami:

805 spotkań

496 bramek

263 asysty

23 tytuły (Barcelona, Atletico, Inter Miami, Club Nacional, Ajax)

Fot. PressFocus