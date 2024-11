MLS rozwija się z każdym kolejnym sezonem, przyciągając nie tylko byłe gwiazdy Barcelony z uwagi na obecność Davida Beckhama oraz Lionela Messiego. Sporo przybywa za ocean piłkarzy z Bundesligi, nie tylko do St. Louis City SC, gdzie dyrektorem jest piłkarski podróżnik Lutz Pfannenstiel, a trenerem będzie znany piłkarz Olof Mellberg. Do innego byłego zawodnika z niemieckich boisk Emila Forsberga wkrótce dołączy były piłkarz Schalke i Bayernu, Eric Choupo-Moting.

MLS: Były kolega klubowy Lewandowskiego znalazł nowy klub

Kameruńczyk, który dla swojej reprezentacji narodowej zagrał w 73 meczach (20 trafień), jesienią był wymieniany w kontekście wzmocnienia Genoi. W drużynie (wtedy) prowadzonej przez Alberto Gilardino było sporo urazów, ale sprawa z zastępstwem przedłużała się z uwagi na to, że klubem zarządzał upadły już fundusz 777 Partners i w klubie jedna z osób zarządzających stawiała opór co do podpisania kogokolwiek. W klubie ze Stadio Luigi Ferraris zdecydowano się finalnie podpisać Mario Balotellego.

35-letni Choupo-Moting jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Ma na swoim koncie prawie 300 występów w Bundeslidze, 31 w Ligue 1 oraz 30 w Premier League. Do tego można doliczyć 41 spotkań w Lidze Mistrzów, a także 11 meczów Ligi Europy. Zagrał on 10 minut w finale Champions League z 2020 roku – los chciał, że przegrał tam ze swoim przyszłym pracodawcą, Bayernem, w którym w karierze zagrał najwięcej spotkań – bo 122.

Od wygaśnięcia umowy w Monachium 30 czerwca, Choupo-Moting cały czas pozostawal wolnym agentem. Okazję wykorzystała drużyna MLS, New York Red Bulls. Przed laty drużyna Thierry’ego Henry’ego czy Tima Cahilla zdecydowała się wzmocnić finalistą Ligi Mistrzów z 2020 roku. Jak informuje niemiecki newsman Florian Plettenberg, piłkarz przeszedł już testy medyczne, podpisał umowę na dwa lata począwszy od stycznia 2025 roku i pozostało w tej sprawie jedynie ogłosić transfer.

Drużyna z Nowego Jorku to trzykrotni mistrzowie ligi MLS w sezonie zasadniczym, którzy tylko raz w swojej historii dotarli do finału play-offów, było to w 2008 roku. W aktualnej kampanii są jedną z czterech drużyn pozostałych na placu boju o końcowy triumf. W półfinale play-offów zagrają oni przeciwko Orlando City. Czy to będzie TEN sezon dla „Czerwonych Byków”? Przekonamy się już wkrótce.

Fot. PressFocus