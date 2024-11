Socca: ruszyły mistrzostwa świata. W grze gwiazdy futbolu

W dalekim Omanie ruszyły mistrzostw świata w socca, czyli piłce nożnej sześcioosobowej. W gronie rywalizujących reprezentacji można znaleźć m.in. zawodników z Polski. Podczas mundialu zobaczymy kilka dobrze znanych twarzy ze świata jedenastoosobowego futbolu.

Zasady socca

Czym jest dyscyplina zwana socca? Jest to piłka nożna sześcioosobowa, taka jak gra się na przykład na orliku. Mecze rozgrywane są na otwartym terenie na sztucznej bądź naturalnej trawie. Wymiary boiska w tym rodzaju futbolu jest następujące:

długość – 46-50 metrów;

szerokość – 26-30 metrów;

pole karne – 14 metrów szerokości oraz 7 metrów długości.

Zasady, co do liczby minut nie są ściśle uregulowane. Podczas mistrzostw świata 2024 w socca każde starcie trwa 40 minut, które jest podzielone na dwie połowy po 20 minut. Arbiter ma prawo doliczyć dodatkowy czas tak jak w „normalnej” odmianie piłki nożnej. Zmiany są lotne, co przypomina np. w piłkę ręczną czy hokej na lodzie.

Format mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w socca to duża impreza. W turnieju gra aż 40 narodowych reprezentacji. Rok temu na MŚ grało jeszcze więcej zespołów, bo aż 44. Faza grupowa składa się z ośmiu grup, w których jest po pięć drużyn w każdej. Następnie dwie najlepsze reprezentacje z każdej grupy awansują do 1/8 finału, tworząc klasyczną fazę pucharową. Zawody odbywają się w stolicy Omanu Maskacie. Tytułu sprzed roku będą bronić Kazachowie, który w niemieckim Essen pokonali w rzutach karnych nieobecnych na MŚ 2024 Ukraińców. Po brąz wówczas sięgnęli Meksykanie.

Mistrzostwa te już się zaczęły i odbyło się osiem spotkań – największą sensacją była porażka Anglików znajdujących się na 12. miejscu w rankingu z Sudanem, którego nie ma nawet w TOP 60. PEwne zwycięstwo odnieśli Niemcy, którzy pokonali wcale nie tak słabych Bułgarów aż 5:0. Gospodarze z Omanu także świetnie zaczęli, bo od pokonania Italii, która jednak nie należy do potęg. Wygrał też Pakistan, lecz mierzył się ze słabiutkim Haiti. Egipt za to napędził strachu jednym z głównych faworytów, czyli Brazylijczykom. Liderami światowego rankingu są… Kazachowie.

W Omanie jest trzy godziny do przodu, jeśli porównamy go z polskim czasem. Mecze trwają praktycznie od rana do wieczora z kilkugodzinną śniadaniową przerwą – pierwszy o 6:00 naszego czasu, a ostatni o 20:00. Trzeba do tego dodać plus trzy godziny i będziemy mieli omański zegarek.

Reprezentacja Polski

Polska jest potęgą w socca. Nasz kraj lideruje, jeśli chodzi o liczbę medali zdobytych na MŚ. Podczas czterech turniejów tego typu Polacy zdobyli aż trzy medale (dwa srebrne i jeden brązowy). Niepowodzenie było w 2023 roku, gdy Brazylia pokonała „Biało-Czerwonych” już w fazie 1/8 finału. W oficjalnym rankingu International Socca Federation Polska jest na trzecim miejscu wśród wszystkich reprezentacji.

Każda reprezentacja ma prawo zgłosić maksymalnie 15 zawodników. W polskiej kadrze znajdziemy dwa bardzo dobrze znane nazwiska z jedenastoosobowej piłki nożnej. W kadrze na MŚ 2024 są byli kadrowicze w tej odmianie, czyli Adrian Mierzejewski i Bartosz Białkowski. „Mierzej” to swoisty ambasador socca w Polsce. Bogatą międzynarodową karierę w tej „normalnej” piłce zakończył w styczniu 2024 roku. Selekcjonerem „Biało-Czerwonych” jest Klaudiusz Hirsch, znany z prowadzenia zespołów futsalowych, w tym naszej narodowej reprezentacji.

Terminarz Polaków w grupie MŚ 2024:

2 grudnia (poniedziałek) 15:00 Polska — Francja ;

; 3 grudnia (wtorek) 08:00 Polska — Haiti

4 grudnia (środa) 08:00 Polska — Turcja

5 grudnia (czwartek) 08:00 Polska — Pakistan

Bardzo ważne – mecze te pokaże… TVP Sport! Na pewno warto zwrócić uwagę na Francuzów, nie tylko z uwagi na nazwiska (o tym poniżej), ale też na przyzwoity wynik sprzed roku, gdy dotarli do 1/8 finału MŚ. „Trójkolorowi” to 11. drużyna rankingu ISF. Pozostałe drużyny w grupie są daleko w tyle (czwarta „10” bądź brak klasyfikacji w rankingu ISF). W obowiązku Polaków jest więc wyjście z takiej grupy.

Gwiazdy futbolu na MŚ w socca

Mistrzostwo świata w dwóch odmianach piłki nożnej byłby ewenementem. Szanse na to ma Christoph Kramer. Niemiec razem z kolegami wygrał w 2014 roku mundial w „zwykłym” futbolu. Pomocnik nie pamięta całego meczu, gdyż w trakcie miał wstrząśnienie mózgu, na skutek którego doznał krótkotrwałej amnezji. Sędzia Rizzoli przyznał potem w mediach, że zawodnik pytał się go, czy właśnie gra w finale.

Wśród znanych postaci z piłki nożnej jedenastoosobowej można wymienić też dwóch Francuzów: gwiazdę tamtejszej piłki i filmu „Taxi 4” Djibrila Cissé’a oraz byłego reprezentanta… Polski Ludovica Obraniaka. Pierwszy z nich ma 43 lata, ale cały czas chce bawić się piłką. Pięć lat temu Cissé był DJ-em podczas mistrzostw świata w socca, teraz wrócił na murawę.

Obraniak to kontrowersyjny przypadek „farbowanego lisa”. Razem z Mierzejewskim zagrali wspólnie 15 razy z orzełkiem dla piersi. Dlatego ich pojedynek przeciw sobie w Omanie brzmi intrygująco. Inni znani zawodnicy, którzy rywalizują w Azji to legenda K-League Czarnogórzec Dejan Damjanović, czy były zawodnik francuskiego RC Lens Serb Dejan Milovanović.

Fot. PressFocus