Socca: Mierzejewski vs Obraniak, czyli Polska – Francja – zapowiedź

Mistrzostwa świata w socca trwają już od 29 listopada, a Polska pozostaje jedyną drużyną, która nie zagrała jeszcze meczu. To się zmieni po południu i meczu z Francją. 2 grudnia to od razu start „z grubej rury” przeciwko gwiazdom futbolu. Po naszej stronie Adrian Mierzejewski i Bartosz Białkowski, a po stronie rywali… Ludovic Obraniak i Djibril Cisse. To trzeba zobaczyć!

Polska faworytem

W socca to Polska jest… jednym z faworytów całego turnieju. To piłka nożna sześcioosobowa, bardzo u nas w kraju popularna, bo w taką gra się na przykład na orliku. Mecze rozgrywane są na otwartym terenie na sztucznej bądź naturalnej trawie. Liczba minut nie jest jeszcze w pełni uregulowana. Akurat podczas mundialu rozgrywanego w Omanie każde starcie trwa 40 minut – to dwie połowy po 20 minut. Arbiter ma prawo doliczyć dodatkowy czas – tak jak w „normalnej” odmianie piłki nożnej. Zmiany są lotne, co przypomina np. piłkę ręczną czy hokej na lodzie.

Gra się też na dwa razy mniejszym boisku – długość normalnego ma zwykle około 100 metrów, natomiast tutaj jest to około 50. Polska jest w tej dyscyplinie… potęgą światową! Tak trzeba określić naszą reprezentację, która zdobyła aż trzy medale mistrzostw świata na czterech imprezach. Dwukrotnie Polacy przegrywali już w samym finale – z Niemcami w 2018 i z Rosją w 2019, a raz wywalczyli brązowy medal. Na ostatnim mundialu poszło naszym najgorzej, bo odpadli w 1/8 finału z Brazylią, ale „Biało-Czerwoni” zajmują trzecie miejsce w rankingu i są jednymi z głównych faworytów.

Przed nami cztery starcia grupowe:

2 grudnia o godz. 15:00 z Francją

3 grudnia o godz. 8:00 z Haiti

4 grudnia o godz. 8:00 z Turcją

5 grudnia o godz. 8:00 z Pakistanem

Gdzie oglądać socca? Polska vs Francja!

Tak się składa, że wszystkie mecze reprezentacji Polski pokaże stacja TVP Sport. Na początek wielki hit: Polska vs Francja, czyli Adrian Mierzejewski vs Ludovic Obraniak, ale nie tylko, bo w kadrze „Trójkolorowych” jest jeszcze znany niegdyś z Liverpoolu Djibril Cisse, który mówił we francuskich mediach: – Przygotowywaliśmy się do tych mistrzostw świata przez dwa miesiące… tak, żeby wszystko wytrzymało mięśniowo i fizycznie. Osobiście trenuję cztery razy w tygodniu plus mam sesje z napastnikami z Auxerre, których trenuję.

Ciekawie będzie zobaczyć pojedynek panów, którzy razem grali dla tej pierwszej kadry Polski. Jeżeli chcecie obejrzeć inne spotkania, to transmitują je na oficjalnym YouTube Socca Federation. Francuzi mają już jeden mecz za sobą – bez kłopotów pokonali Turcję 4:0. Lucas Asselinau zdobył bramkę już po 32 sekundach, a na 2:0 podwyższył Djibril Cisse, który sprytnie zaczaił się w polu karnym „na sępa”, ponieważ nie ma tu spalonych. A pojawił się na murawie kilkanaście sekund wcześniej!

Francja zdobyła jeszcze dwie bramki i wygrała to spotkanie spokojnie 4:0. To mocna ekipa, ale według bukmacherów to my jesteśmy w tym starciu nieznacznym faworytem – w końcu Polska jest trzecią ekipą świata, natomiast „Trójkolorowi” w rankingu zajmują 11. pozycję. Ani razu nie znaleźli się w strefie medalowej, a na poprzednich mistrzostwach odpadli w tej samej fazie, co my – 1/8 finału, przegrywając z Meksykiem po rzutach karnych.

