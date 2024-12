13. kolejka Serie A siłą rzeczy musiała być dla jednych szczęśliwa, a dla innych pechowa – ale tak to już jest w futbolu. Niestety, dla Edoardo Bove okazała się ona nieprzyjemna, bowiem stracił przytomność w starciu z Interem parę minut po starciu z Denzelem Dumfriesem. Z Włochem jest coraz lepiej, czego nie można choćby powiedzieć o Romie, która ma nad strefą spadkową jedynie dwa oczka, a nad ostatnią Venezią tylko pięć. Do tego dwa kluby czołówki potraciły punkty!

Wyróżnienia 13. kolejki Serie A

W ostatnich meczach kluby z czołówki rzadko tracą punkty – bywały one bezbłędne, zwłaszcza Lazio. Klub, który po raz ostatni przegrał z Parmą w 2012 roku, zrobił to przed serią 14 kolejnych meczów bez porażki. Jak to jednak mówią – każda seria ma swój koniec. W Serie A nie zatrzymuje się też Atalanta Bergamo Gian Piero Gasperiniego.

La Dea w Rzymie pokonała 2:0 Romę, która wpada w coraz większe tarapaty – pięć oczek nad ostatnim miejscem i dwa nad pierwszym spadkowym to wynik wstydliwy. Bez problemów z rywalami poradził sobie Milan oraz Bologna, obie ekipy wygrały swoje mecze 3:0. To tak w telegraficznym skrócie – a co zdecydowaliśmy się wyróżnić w trzynastej serii spotkań?

Mecz 13. kolejki: Parma -Lazio 3:1

Gdyby ten mecz rozegrał się w lidze angielskiej – ciężko byłoby wyrazić w związku z tym zdziwienie. Intensywność, dużo ofensywnego grania – to wypisz wymaluj Premier League. Ta partia także była wściekle szybka. Po obu stronach padło łącznie 35 strzałów, ale to gospodarzom ze Stadio Ennio Tardini piłka wpadała częściej do siatki.

Trafienia Mana, Haja Mohameda oraz Del Prato oznaczały trzecie zwycięstwo w sezonie, a drugie w trzech ostatnich meczach. Po 11 meczach bowiem Parma wygrany miała tylko mecz z Milanem w drugiej kolejce, gdy Theo Hernandez nie był w formie, a przy linii bocznej stały kamery CBS-u.

Młodzież z Parmy po raz kolejny udowodniła, że warto odpalać jej mecze. Intensywność i ciąg na bramkę, w dodatku z wieloma talentami na boisku. Czego chcieć więcej? Do tego wygrali będąc underdogiem, będąc skazywanymi na porażkę z rozpędzoną lokomotywą z biało-błękitnej części Tybru.

Piłkarz 13. kolejki Serie A – Tijjani Reijnders

Jeden z najlepszych pomocników na świecie po raz kolejny z występem klasy światowej. Elegancja, kreatywność i ciąg na bramkę to pakiet, który oferuje Milanowi bardzo dużo, także w Serie A. Holenderski piłkarz linii pomocy w tym roku zaliczył ogromny progres i nie ma w tym nic dziwnego, że czai się na niego zarówno Manchester City, ich rywal z miasta United czy FC Barcelona (chciała go jeszcze z Xavim za sterami). To przy okazji jeden z najlepszych piłkarzy Serie A w obecnej chwili, bez podziału na pozycje na boisku.

W podrzuconym skrócie meczu warto zerknąć na zaznaczoną już tutaj bramkę na 3:0 – choćby dlatego, że jego pierwsza bramka z tego spotkania (gol numer dwa Milanu w tym meczu) padła w sporej mgle, a trzecią już widać – a padła po bardzo sprawnej akcji.

Youssouf Fofana przejął piłkę i co nieco ją wyprowadził z okolic własnej bramki, a Tijjani Reijnders totalnie bez wysiłku wcisnął się w lukę na boisku gdzie bylo dużo miejsca. W efekcie wszystko wyglądało jak banalnie proste, a Holender po raz drugi w tym meczu pokonał swojego (można by rzec) klubowego kolegę, bowiem Devis Vasquez to piłkarz z Milanu do Empoli póki co wypożyczony.

Reijnders lada moment podpisze nową umowę z Milanem i chętni muszą szykować w związku z tym coraz więcej pieniędzy. Kupiony za około 20 milionów euro zawodnik AZ Alkmaar dziś warty będzie na rynku w okolicach minimum 40-50 milionów euro. To złoty transfer Milanu, więc „Rossonerich” przekonać będzie trzeba ofertą nie do odrzucenia. Reijndersowi w dodatku życie w Mediolanie służy.

Bramka (oraz młodzieżowiec) kolejki: Anas Haj Mohamed z Parmy

Tunezyjczyk Anas Haj Mohamed to swego rodzaju sensacja sezonu Serie A w Parmie. Czterokrotny reprezentant kraju jest w klubie od dwóch lat, a w pewnym czasie miał więcej meczów w reprezentacji Tunezji niż w piłce seniorskiej (najpierw byly dwa mecze w kadrze, potem debiut klubowy po roku). Fabio Pecchia notorycznie zabierał go w ostatnich miesiącach na mecze pierwszego zespołu przez co nie jeździł zbyt często na mecze Primavery.

I tym oto sposobem po raz kolejny błysnął, w dodatku po raz pierwszy występując w karierze od pierwszej minuty. Do dwóch asyst w meczu z Lecce dołożył bramkę z Lazio – i to wyjątkowej urody! Takiego rogala nie powstydziłby się Roberto Carlos. Przez jeden z portali statystycznych wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Stworzył dwie okazje kolegom którzy sensacyjnie pokonali rozpędzoną bandę Marco Baroniego.

Niespodzianka kolejki: Lecce – Juventus 1:1

Podopieczni Marco Giampaolo w poprzedniej kolejce Serie A pokonali Venezię 1:0 w debiucie byłego trenera Milanu jednak mało kto spodziewał się, że będą oni sporą część meczu dyktować tempo meczu. Juventus Thiago Motty przyzwyczaił już, że często na rękę jest im granie na remis, ale nikt nie podejrzewał, że taki styl przybiorą w meczu z jednym z outsiderów ligowej rywalizacji.

Krajowy gigant przyjechał do ligowego kopciuszka (14 milonów euro rocznego budżetu na pensję i trzeci z rzędu sezon w elicie) i długi fragment drugiej połowy prowadził po uderzeniu Andrei Cambiaso i rykoszecie od Kialondy Gaspara. Do głosu jednak ponownie doszli „Salentini” i Nikola Krstović podał do wychodzącego Ante Rebicia a były skrzydłowy Milanu i Eintrachtu Frankfurt z bliskiej odległości pokonał znakomitego tego dnia Mattię Perina.

Był to jego piąty gol przeciwko Juventusowi w karierze, a także pierwszy od dwóch lat we Włoszech. Wtedy to w Serie A trafił na wyjeździe z Empoli w październiku 2022 roku. Niespodziewany bohater meczu, który miał być szybko rozstrzygnięty – to kochamy w piłce najbardziej! Lecce po tym meczu mimo zaledwie siedmiu trafień ligowych nie jest nawet w strefie spadkowej!

Co tym bardziej zaskakuje, w ostatnich pięciu meczach przegrali tylko raz. Jak podkreślił Giampaolo – pracowali przez 10 dni razem jedynie nad posiadaniem piłki, a mało co robili poza tym. Tym większe brawa za wysiłek, który podjęli na Stadio via del Mare. Juventus z kolei zanotował ósmy remis i w tym sezonie ligowym ma 14/14 jeśli chodzi o mecze z czystym kontem – statystyka godna pozazdroszczenia jednak daje to jedynie szóste miejsce w tabeli.

A tak wygląda czołowa dziesiątka tabeli Serie A – jedna trzecia sezonu za nami.

Komplet wyników 13. kolejki Serie A:

Cagliari – Hellas 1:0

Como – Monza 1:1

Milan – Empoli 3:0

Bologna – Venezia 3:0

Udinese – Genoa 0:2

Torino Napoli 0:1

Parma – Lazio 3:1

Fiorentina – Inter* – mecz przerwany przy 0:0 w 17. minucie (sytuacja z Bove)

Lecce – Juventus 1:1

Roma – Atalanta 0:2

*mecz będzie dokończony w 2025, nie ma kiedy dograć ten mecz jeszcze w tym roku