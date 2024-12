PSG zremisowało z beniaminkiem. Bezbramkowe 90 minut

PSG przyjechało do beniaminka Ligue 1 – AJ Auxerre i po dość wyrównanym boju wywiozło tylko punkt, po niespodziewanym bezbramkowym remisie. Mimo wielu prób oraz strzałów kompletnie niezawodny w tym spotkaniu był Donovan Leon, czyli bramkarz gospodarzy. Paris Saint-Germain wciąż jest jedyną niepokonaną drużyną w lidze, natomiast w meczu z Auxerre zdecydowanie powinno zgarnąć trzy punkty.

Ospała i niemrawa pierwsza połowa

Beniaminek aktualnego sezonu Ligue 1 – Auxerre jak do tej pory spisywał się bardzo dobrze, bo po 13 rozegranych meczach miał na swoim koncie 19 punktów. Dzięki takiej formie przed tym spotkaniem zajmowali ósmą pozycję w tabeli, lecz tym razem czekało ich niezwykle ciężkie wyzwanie. Na Stade de l’Abbé-Deschamps przyjechała ekipa lidera, czyli oczywiście PSG. W ostatnich tygodniach do zdrowia powróciło większość kontuzjowanych obrońców, z czego niezmiernie cieszył się Luis Enrique. PSG przed meczem było jedyną niepokonaną drużyną w lidze i tak pozostanie. Choć paryżanie nie byli w stanie pokonać beniaminka.

Składy obu drużyn:

Auxerre: Leon – Osho, Jubal, Akpa – Hoever (84′ Joly), Owusu, Danois, Mensah – Perrin (77′ Onaiwu), Sinayoko (83′ Bair), Traore

PSG: Donnarumma – Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi – Ruiz (79′ Asensio), Vitinha, Zaire-Emery – Barcola (62′ Dembele), Ramos (62′ Kolo Muani), Lee (67′ Doue)

Pierwsze minuty tego starcia były nadzwyczaj spokojnie, szczególnie patrząc na ostatnie spotkanie paryżan, w którym dość szybko rozpoczęli strzelanie. Pierwsze nieco groźniejsze podejście pod bramkę Leona miało miejsce w ósmej minucie, lecz ostatecznie Ruiz uderzył bardzo wysoko ponad poprzeczką. Tempo tego spotkania było bardzo wolne – Auxerre za wszelką cenę nie chciało dopuścić do błędu w obronie, dlatego ich gra była dość asekuracyjna. Mimo wszystko kibice zdecydowanie nieśli swoich ulubieńców.

Paryżanie po bardzo ospałym kwadransie przebudzili się dopiero w okolicy 18. minuty. Świetną akcję prawą stroną przeprowadził Ruiz, by później dośrodkować na głowę Goncalo Ramosa. Napastnik PSG oddał celny strzał, ale świetną paradą popisał się Leon. Gospodarze niedługo później chcieli odpowiedzieć, ale w polu karnym zablokowany został Perrin. Piłka znalazła drogę do bramki Auxerre w 29. minucie za sprawą aktywnego Ruiza, ale sędzia dość szybko zasygnalizował, że podający do niego Barcola był na spalonym.

Kilka minut później wydawało się już, że musi paść bramka, ponieważ prawie sam na sam z Leonem stanął Mendes. Natomiast po raz kolejny kapitalną interwencją popisał się bramkarz Auxerre. Paryżanie uwielbiają rywalizację z beniaminkami, lecz pierwsza połowa tego meczu wcale tego nie pokazała. Gospodarze mieli także swoje momenty, a ogólnie po 45 minutach można było to starcie określić mianem wyrównanego, z lekkim wskazaniem na PSG.

Donovan Leon – MVP

Goście jakby podrażnieni wyszli na drugą połowę, co poskutkowało świetnym zagraniem Hakimiego w pole karne tuż po zmianie stron. Jednak Ramos, będący na wprost do bramki, posłał bardzo lekkie uderzenie, prosto w koszyczek Leona. W 52. minucie Fabian Ruiz próbował przymierzyć z dystansu i piłka po jego strzale przeleciała tuż obok słupka. Kolejne ataki następowały, a jednym z nich była świetna indywidualna akcja Hakimiego, zakończona obronionym strzałem. PSG chciało, ale nie do końca wiedziało jak wyjść na prowadzenie.

Luis Enrique widział, iż jego drużyna nie potrafi znaleźć dziury w defensywie Auxerre, dlatego zdecydował się na dość szybkie dwie zmiany. Na murawie pojawił się wielki nieobecny pierwszego składu, a więc Ousmane Dembele. Goście napierali cały czas nieustannie i w 69. minucie o włos od trafienia był Vitinha. Otrzymał podanie w polu karnym, odwrócił się z piłką i trafił idealnie w poprzeczkę. Auxerre wiedziało jednak jak momentalnie odpowiedzieć, a po strzale Traore PSG mogło być wdzięczne jedynie Donnarummie, że nie przegrywali.

Dembele po wejściu na murawę starał się pokazać wszystko, co najlepsze, lecz i on nie był w stanie pokonać Leona. W 78. minucie francuski skrzydłowy wpadł w pole karne z prawej strony, ale jego mocny strzał z dużą pewnością wybronił bramkarz. Na pewno należy też podkreślić, iż Auxerre wcale nie zamykało się pod własną bramką, raz po raz wykonując eskapady pod bramkę PSG.

Końcówka tego spotkania była bardzo wyrównana. W 94. minucie była piłka meczowa, jednak wprowadzony w drugiej połowie Kolo Muani, przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Donovan Leon był tego wieczora fenomenalny i bez wątpienia zasłużył na miano zawodnika spotkania. Mimo starań i prób ostatecznie beniaminek niespodziewanie zremisował z faworytami z Paryża. Podopieczni Luisa Enrique co prawda pozostają niepokonani, lecz na pewno chcieliby wywieść ze Stade de l’Abbé-Deschamps trzy punkty.

