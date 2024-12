Wyróżnienia 12. kolejki Bundesligi

Za nami 12. kolejka zmagań ligowych Bundesligi. Jak to zwykle bywa na niemieckich boiskach – nie brakowało nie tylko emocji, ale i również wielu bramek. Tym razem niemieckie kluby strzeliły łącznie 28 goli (o dwa mniej niż w poprzedniej kolejce). Wszystkich sympatyków niemieckiego futbolu zapraszamy na kolejną odsłonę wyróżnień i nie tylko!

Mecz 12. kolejki Bundesligi – Borussia Dortmund kontra Bayern Monachium

W tej kolejce niewiele było ciekawych spotkań – albo jednobramkowe zwycięstwa, albo pewne tryumfy. W zasadzie emocji dostarczył może mecz Werderu z VfB Stuttgart, gdzie padły cztery bramki. My jednak wybieramy „Klassiker”, gdzie długo wydawało się, że Borussia sensacyjnie zwycięży, bo prowadziła 1:0. Bayern uratował jednak Jamal Musiala. Nie brakowało emocji i kontrowersyjnych sytuacji. Fani spodziewali się większej liczby bramek, jednak wynik 1:1 jest zasłużony, choć nie do końca oddaje to, co działo się na boisku – „setki” zmarnowali chociażby Thomas Mueller czy Marcel Sabitzer.

Podczas gdy w pierwszej połowie Bayern na początku był lepszy, to podopieczni Nuriego Sahina niespodziewanie przejęli kontrolę i zasłużenie objęli prowadzenie 1:0 po niesamowitym rajdzie Jamiego Gittensa, który wziął na „przejażdżkę” Konrada Laimera, a następnie z ostrego kąta pokonał Manuela Neuera. Trafił on w 27. minucie.

Druga połowa na Signal Iduna Park należała już jednak do „Bawarczyków”, którzy prezentowali się bardzo dobrze. Niemniej jednak Bayern na wyrównanie czekał do 85. minuty, kiedy świetnym trafieniem z główki popisał się nie kto inny jak Jamal Musiala. W samej końcówce gościom z Bawarii zdaniem niektórych ekspertów należał się rzut karny, ale sędzia nie odgwizdał przewinienia i bój w Dortmundzie zakończył się podziałem punktów i remisem 1:1. Bardzo ważna informacja – Bayern stracił Kane’a, który zszedł w 33. minucie.

Piłkarz 12. kolejki Bundesligi – Lucas Hoeler (Freiburg)

Kandydatów do tego miana było co najmniej kilku – Omaru Marmoush (dublet) czy też Mohamed Amoura (dublet). Żaden z nich nie miał jednak aż trzech udziałów przy bramce. Dlatego tytuł „Spieler des Tages” przypadł Lucasowi Hoelerowi, który nie miał łatwego początku pod wodzą nowego trenera Juliana Schustera we Freiburgu. 30-latek pełnił w pierwszych miesiącach zwykle rolę rezerwowego i jokera, zaś ostatni bój z Borussią M’Gladbach był dopiero jego drugim spotkaniem w sezonie 2024/25 w wyjściowej XI w lidze.

30-letni weteran SCF zagrał kapitalnie. Dwukrotnie wpisał się na listę strzelców – najpierw w 41. minucie dobił piłkę do strzale Gregoritscha, po czym w 62. minucie ustalił wynik spotkania na 3:1, choć nieco wcześniej wiele wskazywało na to, że przeciwnik lada moment wyrówna i odwróci losy meczu. Zaliczył też asystę przy golu Ritsu Doana, posłał pięć kluczowych podań. Jakby tego było mało, to na trzy minuty przed końcem wybronił główką strzał Sandera tuż przed linią bramkową, który zmierzał w światło bramki.

Bramka 12. kolejki Bundesligi – Jonathan Burkardt vs TSG Hoffenheim

Wyróżnić należy mocne uderzenie Jonathana Burkardta z FSV Mainz 05. 24-letni Niemiec wykorzystał podanie Caciego, wszedł idealnie w tempo i piekielnie mocnym uderzeniem pokonał Olivera Baumanna. Ten dwoił się i troił w starciu z moguncjanami (gdyby nie on, klub z Sinsheim przegrałby zdecydowanie wyżej niż „tylko” 0:2). 24-latek huknął z sprzed pola karnego, zaś dodatkowej urody temu trafieniu dodał fakt, że piłka musnęła jeszcze poprzeczkę. Siadło idealnie. Dla Burkardta było to drugie trafienie. Wcześniej w czwartej minucie zdobył bramkę na 1:0.

Młodzieżowiec 12. kolejki Bundesligi – Jamie Gittens (BVB)

Tak jak dla Bayernu w sobotnim „Der Klassikerze” gwiazdą był Jamal Musiala, tak dla Borussii Dortmund był nim niezwykle utalentowany Jamie Gittens. Choć w drugiej połowie monachijczycy byli już w stanie dobrze wyłączyć z gry młodego Anglika, tak w drugiej połowie młody skrzydłowy radził sobie znakomicie, a podkreśleniem jego niesamowitych umiejętności i ogromnego talentu był gol w 27. minucie. 20-latek otrzymał długie podanie od Nico Schlotterbecka, po czym urządził sobie rajd skrzydłem i w łatwy sposób wygrał wyścig biegowy z Konradem Laimerem.

Doświadczony Austriak nie był w stanie nadążyć za pomocnikiem, który następnie z ostrego kąta pokonał Manuela Neuera, dając kolegom prowadzenie na 1:0. Warto zaznaczyć, że wychowanek Manchesteru City notuje znakomity sezon w barwach BVB, albowiem póki co jego liczby prezentują się następująco:

19 spotkań

osiem goli

cztery asysty

Niespodzianka 12. kolejki Bundesligi – Wolfsburg ośmieszył RB Lipsk

Nie jest już żadną tajemnicą – RB Lipsk znajduje się w największym kryzysie odkąd został założony klub. Podopieczni Marco Rose prezentują się naprawdę bardzo źle i póki co nie widać żadnych oznak, aby w najbliższym czasie było lepiej. Niemniej jednak w ostatniej kolejce Bundesligi wiele mogło wskazywać na to, że Willi Orban i spółka mogą w końcu wrócić na właściwe tory i choć w małym stopniu odbudować zaufanie kibiców – rywal ku temu wydawał się idealny – ekipa „Byków” podejmowała na własnym podwórku VfL Wolfsburg.

Lipsk przegrywał po 16 minutach 0:3. Goście z Dolnej Saksonii ośmieszyli RBL i urządzili sobie konkurs strzelecki, ładując bezradnemu Gulacsiemu aż trzy bramki w krótkim czasie– na listę strzelców wpisali się Tiago Tomas oraz dwukrotnie Mohammed Amoura. Zespół prowadzony przez Ralpha Hasenhuettla nie zamierzał odpuszczać i wygrał 5:1, co było jedną z największych kompromitacji w historii „Byków”. Aby podkreślić wymiar porażki Lipska, należy podkreślić, że w końcówce swoje trzy grosze dołożył jeszcze Kevin Behrens, który ledwo co łapie się na ławkę Wolfsburga…

Drużyna Kolejki Bundesligi – Wilki dominują

Bramkarz: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Obrońca: Manolis Saliakas (FC St. Pauli)

Obrońca: Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Obrońca: Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Obrońca: Joakim Maehle (VfL Wolfsburg)

Pomocnik: Jamal Musiala (FC Bayern)

Pomocnik: Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Pomocnik: Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Napastnik: Lucas Hoeler (SC Freiburg)

Napastnik: Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Napastnik: Jonathan Bukardt (FSV Mainz)

12. kolejka Bundesligi – komplet wyników