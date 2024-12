Gwiazda Napoli kontuzjowana. Nie zagra do końca roku

Napoli poinformowało w swoich mediach społecznościowych o przymusowej absencji jednej z gwiazd zespołu. Gruzin Chwicza Kwaracchelia doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym z Lazio. Klub poinformował jak długo potrwa przerwa piłkarza – pewnym jest, że w 2024 roku skrzydłowego już nie zobaczymy.

Problem Napoli

Strata gruzińskiego skrzydłowego to bardzo zła wiadomość dla trenera Napoli, Antonio Conte. Chwicza Kwaracchelia jest kluczowym piłkarzem „Partenopei”. W 17 spotkaniach obecnie trwającego sezonu pięć razy wpisał się na listę strzelców i zanotował trzy asysty przy bramkach kolegów. Jego wpływ na grę całego zespołu jest nieoceniony. W dużej mierze dzięki niemu Napoli zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A ze stratą dwóch punktów do Atalanty Bergamo. Tuż za plecami klubu spod Wezuwiusza znajdują się Inter, Fiorentina oraz Lazio – dwa pierwsze zespoły mają jednak do rozegrania zaległe spotkanie.

W najbliższych tygodniach drużyna Antonio Conte będzie musiała sobie radzić bez swojej gwiazdy. Włoskie media donoszą, że 23-letni piłkarz opuści pozostałe trzy spotkania ligowe w tym roku z Udinese, Genoą i Venezią. Niewykluczone, że opuści również pierwszy mecz nowego roku z Fiorentiną.

– Podczas niedzielnego meczu z Lazio, Chwicza Kwaracchelia doznał skręcenia prawego kolana po starciu w trakcie gry. Dziś zawodnik Azzurri przeszedł badania instrumentalne w szpitalu Pineta Grande, które wykazały niewielkiego stopnia uraz więzadła pobocznego przyśrodkowego. Kwaracchelia rozpoczął już proces rehabilitacji. – czytamy w oficjalnym komunikacie Napoli.

Gruzin wrócił latem do Napoli po niezwykle udanych mistrzostwach Europy w Niemczech. Reprezentacja Gruzji podczas turnieju spisała się fantastycznie. „Krzyżowcy” dotarli do 1/8 finału mistrzostw Europy, gdzie przegrali 1:4 z faworyzowaną Hiszpanią, która sięgnęła po końcowy triumf. Zanim to – Gruzja przegrała 1:3 z Turcją, zremisowała 1:1 z Czechami oraz wygrała 2:0 z Portugalią. W tym ostatnim spotkaniu skrzydłowy włoskiego klubu wpisał się na listę strzelców.

Od dłuższego czasu zawodnik rozmawia z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Jego obecna umowa z Napoli wygasa w 2027 roku. Gruzin oczekuje znacznego wzrostu wynagrodzenia, premii i klauzuli odstępnego. Wówczas przedłuży umowę do czerwca 2029 roku. Według nieoficjalnych informacji obie strony są już blisko porozumienia a skrzydłowy ma zarabiać około 5,5 miliona euro.

fot. PressFocus