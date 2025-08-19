OFICJALNIE: Miedź Legnica pozyskała zawodnika z beniaminka Ekstraklasy
Miedź Legnica zaliczyła na tyle słaby początek nowego sezonu, że już pożegnała się ze swoim trenerem. Janusz Niedźwiedź, który przejął to stanowisko, ma za zadanie wywalczyć awans do Ekstraklasy, a do tego potrzebne są kolejne wzmocnienia. Klub oficjalnie poinformował o pozyskaniu zawodnika z Arki Gdynia. Wcześniej grał on także w Kotwicy Kołobrzeg czy Koronie Kielce.
Miedź wzmacnia środek pola
Miedź Legnica po czerwcowej porażce w finale barażów o awans do Ekstraklasy w obecnym sezonie chciała znów powalczyć o znalezienie się w gronie najlepszych krajowych drużyn, jednak drużyna Wojciecha Łobodzińskiego zaliczyła spory falstart. Na inaugurację przegrała 3:4 w Tychach z GKS-em, a tydzień później 1:2 w Opolu z Odrą. Czarę goryczy przelała porażka aż 0:4 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Wtedy trener stracił pracę, a jego miejsce zajął Janusz Niedźwiedź, który mocno przyczynił się do spadku Stali Mielec z Ekstraklasy.
Pod wodzą nowego szkoleniowca dużej poprawy nie ma. Miedź przegrała przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław, a pierwsze punkty zainkasowała dopiero w piątej kolejce Betclic 1. Ligi, w której zremisowała z Chrobrym Głogów. Póki co daje to przedostatnie miejsce w tabeli drugiego szczebla rozgrywkowego. Niedawno do drużyny Janusza Niedźwiedzia dołączył jego były zawodnik z Widzewa Łódź – Patryk Stępiński. Jak się okazuje to nie koniec wzmocnień i klub właśnie poinformował o kolejnym transferze.
Do Legnicy oficjalnie przeniósł się inny piłkarz doskonale znany na polskich boiskach. Miedź pozyskała Zvonimira Petrovicia z Arki Gdynia. Bośniak podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.
🔚 Zvonimir Petrović odchodzi do @MiedzLegnica.
𝑾𝒊𝒆̨𝒄𝒆𝒋: https://t.co/oCnUWFnaWb
Dziękujemy, Zvone, za występy w Arce. Powodzenia! 🤝 pic.twitter.com/1iLRuqukrW
— Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) August 18, 2025
– Dostałem propozycję z ciekawego klubu. Sam trener do mnie zadzwonił i przedstawił mi, jak wygląda projekt, jakie są cele na ten sezon. Mam doświadczenie w Betclic 1 Lidze, brałem udział przy dwóch awansach do PKO BP Ekstraklasy. Przyszedłem tu po to, żeby spróbować trzeci raz osiągnąć ten sukces i pomóc zespołowi w realizacji tego założenia – powiedział zawodnik dla oficjalnych mediów Miedzi Legnica.
Po Kielcach, Kołobrzegu i Gdyni pora na Legnicę
Petrović na dobre swoją karierę zaczynał w Polsce. Zaledwie jako 19-latek przeniósł się z ojczyzny do Korony Kielce. Tam początkowo grał w zespole juniorów czy rezerwach, jednak w końcu doczekał się także szansy w pierwszej drużynie. Łącznie dla klubu ze stolicy województwa świętokrzyskiego rozegrał 41 spotkań. Później zdecydował się na odejście do Serbii, ale po półtora roku ponownie znalazł się w Polsce.
Bośniak został pozyskany przez Kotwicę Kołobrzeg, w której występował przez rok. Łącznie rozegrał 29 meczów i strzelił trzy gole. Drugą część poprzedniego sezonu spędził w Arce Gdynia, z którą wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy, jednak na najwyższym szczeblu rozgrywkowym szansy już nie dostał. W drużynie Dawida Szwargi w dziewięciu spotkaniach uzbierał ponad 400 minut.
ZVONIMIR PETROVIC ZAWODNIKIEM KOTWICY ⚓️
Zvonimir Petrovic, bośniacki pomocnik z chorwackim paszportem został nowym zawodnikiem Biało – Niebieskich.
23 – letni zawodnik w swojej karierze grał w Koronie Kielce, ND Gorica, a ostatnio występował w FK Javor. pic.twitter.com/PGczO1sPgx
— Kotwica Kołobrzeg (@KotwicaMKP) January 16, 2024
Fot. Miedź Legnica