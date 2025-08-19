FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za wygraną Realu Madryt z Osasuną
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Betclic 1. liga / OFICJALNIE: Miedź Legnica pozyskała zawodnika z beniaminka Ekstraklasy

OFICJALNIE: Miedź Legnica pozyskała zawodnika z beniaminka Ekstraklasy

Napisane przez Mikołaj Duda, 19 sierpnia 2025
Miedź

Miedź Legnica zaliczyła na tyle słaby początek nowego sezonu, że już pożegnała się ze swoim trenerem. Janusz Niedźwiedź, który przejął to stanowisko, ma za zadanie wywalczyć awans do Ekstraklasy, a do tego potrzebne są kolejne wzmocnienia. Klub oficjalnie poinformował o pozyskaniu zawodnika z Arki Gdynia. Wcześniej grał on także w Kotwicy Kołobrzeg czy Koronie Kielce.

Miedź wzmacnia środek pola

Miedź Legnica po czerwcowej porażce w finale barażów o awans do Ekstraklasy w obecnym sezonie chciała znów powalczyć o znalezienie się w gronie najlepszych krajowych drużyn, jednak drużyna Wojciecha Łobodzińskiego zaliczyła spory falstart. Na inaugurację przegrała 3:4 w Tychach z GKS-em, a tydzień później 1:2 w Opolu z Odrą. Czarę goryczy przelała porażka aż 0:4 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Wtedy trener stracił pracę, a jego miejsce zajął Janusz Niedźwiedź, który mocno przyczynił się do spadku Stali Mielec z Ekstraklasy.

Pod wodzą nowego szkoleniowca dużej poprawy nie ma. Miedź przegrała przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław, a pierwsze punkty zainkasowała dopiero w piątej kolejce Betclic 1. Ligi, w której zremisowała z Chrobrym Głogów. Póki co daje to przedostatnie miejsce w tabeli drugiego szczebla rozgrywkowego. Niedawno do drużyny Janusza Niedźwiedzia dołączył jego były zawodnik z Widzewa Łódź – Patryk Stępiński. Jak się okazuje to nie koniec wzmocnień i klub właśnie poinformował o kolejnym transferze.

Do Legnicy oficjalnie przeniósł się inny piłkarz doskonale znany na polskich boiskach. Miedź pozyskała Zvonimira Petrovicia z Arki Gdynia. Bośniak podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Dostałem propozycję z ciekawego klubu. Sam trener do mnie zadzwonił i przedstawił mi, jak wygląda projekt, jakie są cele na ten sezon. Mam doświadczenie w Betclic 1 Lidze, brałem udział przy dwóch awansach do PKO BP Ekstraklasy. Przyszedłem tu po to, żeby spróbować trzeci raz osiągnąć ten sukces i pomóc zespołowi w realizacji tego założenia – powiedział zawodnik dla oficjalnych mediów Miedzi Legnica.

Po Kielcach, Kołobrzegu i Gdyni pora na Legnicę

Petrović na dobre swoją karierę zaczynał w Polsce. Zaledwie jako 19-latek przeniósł się z ojczyzny do Korony Kielce. Tam początkowo grał w zespole juniorów czy rezerwach, jednak w końcu doczekał się także szansy w pierwszej drużynie. Łącznie dla klubu ze stolicy województwa świętokrzyskiego rozegrał 41 spotkań. Później zdecydował się na odejście do Serbii, ale po półtora roku ponownie znalazł się w Polsce.

Bośniak został pozyskany przez Kotwicę Kołobrzeg, w której występował przez rok. Łącznie rozegrał 29 meczów i strzelił trzy gole. Drugą część poprzedniego sezonu spędził w Arce Gdynia, z którą wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy, jednak na najwyższym szczeblu rozgrywkowym szansy już nie dostał. W drużynie Dawida Szwargi w dziewięciu spotkaniach uzbierał ponad 400 minut.

Fot. Miedź Legnica

Betclic 1. ligaTransferyZ kraju Arka GdyniaBetclic 1. LigaMiedźMiedź LegnicapolskaZvonimir Petrović

Autor

Avatar użytkownika
Mikołaj Duda
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Futbol Extra

Zna cały skład Radomiaka i Puszczy Niepołomice. Zawsze obejrzy mecz tych drużyn ponad El Clasico. Dzień rozpoczyna od doniesień z polskiego uniwersum. Nienawidzi przerwy zimowej - wtedy zamiast Ekstraklasy musi zadowolić się ligami TOP 5.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 300 złotych
za wygraną Realu Madryt z Osasuną
Sprawdź
Typ dnia
Real Madryt - Osasuna
Wygrana Realu (handicap -1.5)
kurs
1.66
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.