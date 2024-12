Edoardo Bove opuścił szpital. Nowe wątki w sprawie

Edoardo Bove pierwszego grudnia podczas meczu z Interem upadł na murawę i trafił do szpitala. Kilka minut po starciu z Denzelem Dumfriesem, chcąc poprawić sobie sznurowadła upadł na ziemię po czym przerwano całe spotkanie. Piłkarz opuścił już szpital Careggi we Florencji w którym przebywał przez prawie dwa tygodnie. Okazuje się, że sprzęt, który ma pomagać jego sercu można potem usunąć, co zwiększa jego szansę na grę w ojczyźnie.

Edoardo Bove: Nowe wątki w sprawie

Informowaliśmy kilka dni temu, że piłkarz ma mieć wszczepiony kardiowerter-defibrylator. Bove wyraził na to zgodę, chcąc zapewne kontynuować grę w piłkę. Niestety, z tym urządzeniem granie w Italii jest niemożliwe ze względów prawnych. To samo urządzenie noszą zarówno Christian Eriksen, jak i Daley Blind, którzy mieli podobne problemy sercowe co Bove. Eriksen musiał opuścić Inter, celem kontynuowania kariery.

Okazuje się jednak, że pomoc dla narządu Włocha można usunąć. Bove ma niedługo przejść niezbędne badania, które mają ocenić czy nadal może grać zawodowo w piłkę.

Podobne problemy (choć głównie z pozytywnym przejściem badań medycznych) miał Vladimir Golemić, zawodnik polskiego pochodzenia, który do niedawna był kapitanem Vicenzy. U niego prawdopodobnie także doszło do problemów z sercem, a testy pod tym względem we Włoszech są niezwykle restrykcyjne. Serb oblał takowe dwukrotnie i dawny klub Roberto Baggio z bólem serca został zmuszony do rozwiązania umowy.

Jego przypadek w lokalnych mediach porównywany był nie tylko do Eriksena, ale także włoskiego kolarza Sonny’ego Colbrellego, który po jednym z etapów wyścigu dookoła Katalonii zasłabł i także musiał mieć wszczepiony kardiowerter-defibrylator – o kontynuowaniu zawodowej kariery mógł zapomnieć.

Brak możliwości gry w Italii to względy prawne – doktor wyjaśnia

W rozmowie z „Cronache di Spogliatoio„, prezes Włoskiego Towarzystwa Kardiologii Sportowej doktor Giampiero Patrizi wyjaśnił pewne różnice wynikające z tego, że w Italii jest bardzo restrykcyjne prawo co do takich sytuacji jak ostatnia z Bove.

– Każdy defibrylator można zdemontować na ryzyko pacjenta. Jedyna różnica między typami defibrylatorów polega na tym, że jeden z nich nie jest wszczepiony, poniżej mostka i jest mniej inwazyjny. Drugi, który jest zwykle stosowany u starszych pacjentów – umieszczany jest pod obojczykiem i do komór serca wprowadza się dwa druty z metalowymi elektrodami.

– Dlaczego nie możesz grać we Włoszech, ale możesz grać w Premier League? To różnica jurysdykcyjna, a nie medyczna. Lekarze są zgodni co do tego, że zawodnik z problemami kardiologicznymi nie powinien wykonywać intensywnej aktywności sportowej. We Włoszech istnieje jednak ustawa, wydana po śmierci Renato Curiego (gracza Perugii, który zasłabł na boisku – przyp. MZ) w terenie w 1977 roku. Aby więc móc grać na konkurencyjnym poziomie, należy zdać egzamin sprawnościowy. Tego za granicą nie ma. W Anglii nie ma lekarza, który wystawiałby temu zawodnikowi zaświadczenie o dopuszczeniu do gry. To profesjonalista, który sam decyduje o sobie i bierze na siebie odpowiedzialność za grę pomimo wysokiego ryzyka nawrotu choroby. Zawodnik jest przekonany, że będzie kontynuował grę pomimo ryzyka. Problem w tym, że jest to błędna pewność.

– Defibrylator nie może w 100% chronić sportowca i nie ma absolutnej pewności, że będzie w stanie wykonać defibrylację serca. W ostatnich latach nie odnotowano wzrostu liczby przypadków; po prostu zainteresowanie i ekspozycję mediów są większe. Jest mnóstwo danych naukowych. W rzeczywistości od czasu egzaminu sprawności sportowej spadły one o 90%. By jeszcze mocniej ograniczyć liczbę zgonów podczas aktywności, musi rosnąć kultura, dostępność ludzi i środków – wystarczą półdniowe kursy. Celem jest skuteczna defibrylacja w ciągu pierwszych 5 minut. Należy uświadomić, że niewskazane jest kontynuowanie intensywnych ćwiczeń. Dzieje się tak dlatego, że bardzo intensywna aktywność może przyspieszyć postęp patologii.

Fot. PressFocus