Raków wycofał się z transferu z powodu… przepisu o młodzieżowcu

Przed kilkoma dniami Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” informował, że Raków Częstochowa finalizował transfer gwiazdy Znicza Pruszków. Teraz okazuje się jednak, że do sprowadzenia piłkarza nie dojdzie. Wszystko przez… przepis o młodzieżowcu.

Raków wycofał się z transferu

Przed kilkoma dniami Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że Raków Częstochowa jest faworytem do sprowadzenia piłkarza Znicza Pruszków Wiktora Nowaka. O 20-latka zabiegały także Widzew Łódź oraz Górnik Zabrze, ale według informacji dziennikarza to ”Medaliki” były najbardziej zdeterminowane, by sprowadzić młodzieżowego reprezentanta Polski. Jego umowa ze Zniczem obowiązuje tylko do końca tego sezonu, więc zimą może zacząć negocjować z kim chce, a nowy klub nie musiałby płacić za piłkarza.

W poniedziałek 16 grudnia Nowak miał udać się do Częstochowy i przejść testy medyczne, a następnie podpisać kontrakt z wiceliderem PKO BP Ekstraklasy. Jednak Samuel Szczygielski z portalu ”Meczyki.pl” poinformował Raków odwołał testy z powodu niejasności, co do przepisu o młodzieżowcu w przyszłym sezonie. Decyzja o tym, że przepis o młodzieżowcu dalej obowiązywać będzie w sezonie 2024/25 zapadła dopiero pod koniec poprzedniej kampanii. Można więc domniemywać, że tym razem będzie podobnie.

Jeśli przepis zostanie podtrzymany w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, w przyszłym sezonie status młodzieżowca posiadać będą piłkarze urodzeni maksymalnie w 2004 roku, jak właśnie Nowak. Mimo wycofania się ze strony Rakowa młodzieżowy reprezentant Polski i tak już w rundzie wiosennej tego sezonu najprawdopodobniej zadebiutuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym w naszym kraju.

Kim jest Wiktor Nowak?

Ze Zniczem Pruszków Wiktor Nowak związany jest od 2020 roku. Wcześniej był zawodnikiem akademii Legia Warszawa. Do pierwszej drużyny Znicza dołączył wiosną 2022 roku i w finałowej kolejce sezonu 2021/22 II ligi jako 17-latek zadebiutował w seniorskim zespole. W sezonie 2022/23 wywalczył ze Zniczem awans na zaplecze Ekstraklasy. Wówczas rozegrał 29 meczów, choć tylko pięć razy znalazł się w wyjściowym składzie, a jego występy trwały średnio niemal pół godziny.

Ważną rolę w zespole Znicza zaczął odgrywać w poprzednim sezonie. Wystąpił w 28 meczach, strzelił trzy gole i dołożył jedną asystę. 19 razy znalazł się w wyjściowym składzie, a średni czas jego występów wzrósł do godziny. W rundzie jesiennej tego sezonu Betclic 1. Ligi wystąpił w 18 z 19 meczów, a aż 14 razy zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Nie zagrał tylko raz z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Jesienią 2024 roku zadebiutował także w młodzieżowej reprezentacji Polski. Został reprezentantem kadry do lat 20 i rozegrał jak dotąd dla niej cztery mecze. Już w drugim występie dla ”Biało-Czerwonych” strzelił debiutanckiego gola w narodowych barwach. Wpisał się na listę strzelców w wygranym 4:2 meczu U20 Elite League z Turcją.

