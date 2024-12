Arsenal – Crystal Palace: Typy bukmacherskie 18.12

Podstawowe informacje o meczu Arsenal – Crystal Palace:

Rozgrywki: EFL Cup

Data i godzina: 18 grudnia 20:30

Stadion: Emirates Stadium

Arsenal – Crystal Palace – typy bukmacherskie

Arsenal – Crystal Palace – wygrana Arsenalu i powyżej 2.5 goli

Przed nami bardzo emocjonujące ćwierćfinały EFL Cup. W jednym z nich Arsenal zmierzy się z Crystal Palace i będzie w tym starciu naturalnie faworytem do zwycięstwa. Gospodarze radzą sobie bez wątpienia świetnie w tym sezonie na każdym froncie – począwszy od rozgrywek Premier League, a skończywszy na rozgrywkach Pucharu Ligi, w którym zameldowali się już w ćwierćfinale. Po remisie ligowym z Evertonem, nadszedł czas na zrobienie kolejnego kroku w stronę trofeum. Na przeciwko stanie Crystal Palace, które w ostatnim czasie spisuje się bardzo dobrze i jest niepokonane od pięciu spotkań. Potencjał drużyny Kanonierów jest jednak nieporównywalnie większy, dlatego nie spodziewam się tutaj żadnej sensacji, a raczej pewnej wygranej Arsenal, choć zważywszy na dobrą formę gości, będą oni również potrafili odpowiedzieć akcjami ofensywnymi, a być może i golem.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Typy na mecz Arsenal – Crystal Palace

Wygrana Arsnealu i powyżej 2.5 goli @2.05

Arsenal wygra obie połowy @3.25

Obie drużyny strzelą gola @1.95

Arsenal – Crystal Palace: Statystyki i obecna forma

Forma Arsenalu

Arsenal aktualnie znajduje się na 3. miejscu w Premier League. Po ostatniej delikatnej wpadce z Evertonem i remisie 0:0, Kanonierzy tracą sześć punktów do prowadzącego Liverpoolu, który jednak ma jeszcze zaległe spotkanie do rozegrania. W tabeli Ligi Mistrzów Arsenal znajduje się również na trzecim miejscu, a tutaj ostatni mecz był zdecydowanie bardziej udany, bowiem gospodarze rozbili AS Monaco 3:0.

Forma Crystal Palace

Crystal Palace po bardzo słabym początku sezonu wskoczyło na właściwe tory i są niepokonani od pięciu spotkań. Goście w zeszły weekend dość przekonująco ograli Brighton 3:1 w ramach meczu wyjazdowego, chociaż nie byli faworytami. 15. miejsce w Premier League wskazuje na to, że Crystal Palace powoli odbija się od dna i oddala nieco od strefy spadkowej. Ćwierćfinał EFL Cup to z pewnością duże wydarzenie dla klubu i szansa, żeby powalczyć o trofeum. Najpierw jednak trzeba pokonać Arsenal, co wydaje się być bardzo, ale to bardzo ciężkim zadaniem.

Historia spotkań Arsenal – Crystal Palace

Mecze bezpośrednie pomiędzy Arsenalem a Crystal Palace na przestrzeni ostatnich lat odbywały się w Premier League. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z 5 ostatnich spotkań:

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Arsenal – Crystal Palace 5:0 20.01.2024

Crystal Palace – Arsenal 0:1 21.08.2023

Arsenal – Crystal Palace 4:1 19.03.2023

Crystal Palace – Arsenal 0:2 05.08.2022

Crystal Palace – Arsenal 3:0 04.04.2022

Kursy bukmacherskie Arsenal – Crystal Palace

Faworytem według analityków bukmacherskich tego meczu jest Arsenal. Wyższy kurs bukmacher STS proponuje na remis oraz zwycięstwo Crystal Palace w tym spotkaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz Arsenal – Crystal Palace.

Wygrana Arsenalu – 1.42

Remis – 4.40

Wygrana Crystal Palace – 6.40

Przewidywane składy Arsenal – Crystal Palace

Arsenal: Raya – Partey, Saliba, Gabriel, Timber – Odegaard, Rice, Merino – Saka, Havertz, Trossard

Crystal Palace: Henderson – Chalobah, Lacroix, Guehi – Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell – Sarr, Mateta, Eze

Kontuzje i absencje zawodników Arsenal – Crystal Palace

Arsenal: Tomiyasu, White, Zinchenko, Magalhaes, Calafiori

Crystal Palace: Franca, Riad

Sędzia w spotkaniu Arsenal – Crystal Palace

Sędzią tego spotkania będzie Andrew Madley. W tym sezonie prowadził 6 meczów w Premier League, w których pokazał 31 żółtych kartek, 1 czerwoną i 2 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Crystal Palace

Mecz będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Wszystko wskazuje na to, że faworyt nie zawiedzie i to Arsenal awansuje do półfinału Pucharu Ligi. Krajowe puchary jednak lubią niespodzianki i tutaj z pewnością poszukujemy szansy dla Crystal Palace, które jest niepokonane od pięciu spotkań i z pewnością można o tej drużynie powiedzieć, że ma dobry czas w sezonie. Arsenal jednak dysponuje solidną jakością piłkarską, która powinna być uwidoczniona w tej rozgrywce. Kanonierzy również powinni podejść do tego starcia całkiem poważnie, ponieważ awans do półfinału oznacza już poważną rozgrywkę o trofea, których w ostatnim czasie w gablocie Arsenalu nie było zbyt wiele.