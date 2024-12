VFB Stuttgart przedłużył kluczowego zawodnika do 2029 roku

Zeszłego lata VfB Stuttgart pożegnał kilku ważnych graczy, jednakże klub z południa Niemiec nie pozostał obojętny i ściągnął nowych graczy. Wicemistrzowie Niemiec zdecydowali się również wykupić z Unionu Berlin utalentowanego Jamie’ego Lewelinga, który pokazał się z bardzo dobrej strony. Kolejne dobre występy w kampanii 2024/25 sprawiły, że skrzydłowy został nagrodzony nowym kontraktem.

Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że VfB Stuttgart ma za sobą świetny sezon 2023/24, który został przypieczętowany wicemistrzostwem Niemiec. Warto odnotować, że wielu graczy prezentowało się znakomicie, co przykuło uwagę wielu topowych klubów. Jednym z wyróżniających się zawodników był Jamie Leweling, który w 38 meczach o stawkę miał udział przy 11 golach (cztery bramki i siedem asyst).

W nowej kampanii 23-latek stał się jeszcze ważniejszą postacią w ekipie „Szwabów”, zaś jego bardzo dobre występy przyczyniły się do pierwszego powołania do dorosłej reprezentacji Niemiec – 14 października zadebiutował w meczu Ligi Narodów UEFA przeciwko Holandii i zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. Nic więc dziwnego, że w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej plotek odnośnie możliwego odejścia Lewelinga. Niemniej jednak Stuttgart był szybszy i postanowił działać z wyprzedzeniem.

Jamie oficjalnie podpisał nowy, długoterminowy kontrakt, który obowiązuje teraz do końca czerwca 2029 roku. Nieoficjalnie mówi się, że ofensywny gracz otrzymał też sporą podwyżkę, aby podkreślić jego świetne występy. Obecnie leczy on kontuzję, ale jednocześnie ciężko pracuje nad swoim powrotem.

− Jamie stał się twórcą różnic w ekipie VfB Stuttgart. Oprócz tego, że wnosi ważną iskrę do naszej gry, inicjuje i bierze udział w wielu kluczowych ruchach. Jego międzynarodowe powołanie jest wyraźnym wskaźnikiem poziomu wydajności, jaki Jamie osiągnął w ostatnich miesiącach. Cieszymy się z jednoznacznego zaangażowania Jamiego i tego, że przedłużenie kontraktu pozwoliło nam zatrzymać w Stuttgarcie zawodnika o ogromnej jakości – powiedział członek zarządu ds. sportu VfB, czyli Fabian Wohlgemuth.

− Wiem dokładnie, co mam w VfB, więc jestem naprawdę szczęśliwy z powodu tego przedłużenia kontraktu. Trener, zarząd i wszyscy w klubie i wokół niego wierzą we mnie i okazali mi niesamowite wsparcie w moim rozwoju. Chcę wkrótce wrócić na boisko i wrócić do formy sprzed kontuzji – skomentował z kolei Jamie Leweling.

Po przedłużeniu umowy w VfB Stuttgart, zdaniem dziennikarzy „Sky”, Jamie Leweling jest obecnie jednym z najlepiej opłacanych graczy. Warto odnotować, że do niedawna w mediach pojawiły się spekulacje o możliwym odejściu do Manchesteru United lub Tottenhamu, jako że w jego poprzedniej umowie obecna była klauzula odejścia w wysokości około 20-25 milionów euro.

Teraz jednak w ramach nowego kontraktu – Niemiec nie posiada już żadnej klauzuli. Co do niemieckiej reprezentacji narodowej, Julian Nagelsmann ma wielkie plany na 23-latka i planuje go w szerszej perspektywie częściej wykorzystywać.