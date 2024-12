Liga Konferencji – z kim zagra Jagiellonia w barażach?

Dzień po zakończeniu fazy ligowej w szwajcarskim Nyonie odbyło losowanie baraży o 1/8 finału Ligi Konferencji. Swojego rywala poznała Jagiellonia Białystok, która otarła się o bezpośredni awans do 1/8 finału. Potencjalnego rywala poznała także Legia, która zmagania w fazie pucharowej rozpocznie dopiero od etapu 1/8 finału. Dzięki pozycji w TOP 8 ominie ją jeden etap.

Z kim Jagiellonia zagra w barażach Ligi Konferencji?

Na zakończenie zmagań w fazie ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia zremisowała 0:0 z prowadzącą w tabeli słoweńskiej Olimpiją Ljubljaną. Był to już 31. mecz mistrza Polski w tym sezonie i wyraźnie widać było, że podopiecznym Adriana Siemieńca brakuje już paliwa. Dla porównania, w całym poprzednim sezonie ”Jaga” zagrała 39 meczów. Można było jednak czuć rozczarowanie, bo do bezpośredniego awansu do 1/8 finału mistrzom Polski zabrakło zaledwie punktu. Do 1/8 finału ”Jaga” mogła także awansować, gdyby gola strzelił… bramkarz Basaksehiru.

Z drugiej strony, fazę ligową Jagiellonia zakończyła na najwyższym możliwym barażowym miejscu – dziewiątym. Tym samym wiadomo było już przed losowaniem, że w barażach o 1/8 finału mistrzowie Polski powalczą z drużyną z ostatniego lub przedostatniego miejsca strefy barażowej – Backą Topolą lub Molde. Gdyby ”Jaga” wylosowała Molde, ponownie zagrałaby z nimi w tej edycji Ligi Konferencji. W fazie ligowej odniosła u siebie efektowne zwycięstwo nad Norwegami 3:0. Jednak zespół Adriana Siemieńca zagra z serbską TSC Backą Topolą.

Komplet wyników losowania baraży o 1/8

Pierwszy mecz mistrzowie Polski rozegrają na wyjeździe w czwartek 13 lutego, a równo tydzień później dojdzie do rewanżu w Białymstoku. Będzie to ponowne starcie Backiej Topoli z polską drużyną w tej edycji Ligi Konferencji. W drugiej kolejce fazy ligowej serbski zespół został rozbity u siebie przez Legię Warszawa. Była to jedyna domowa porażka TSC w tej edycji Ligi Konferencji.

Pozostałe siedem par baraży o 1/8 finału Ligi Konferencji prezentuje się następująco (w nawiasie miejsca, które dana drużyna zajęła w fazie ligowej):

Molde (23.) – Shamrock Rovers (10.)

NK Celje (21.) – APOEL (11.)

Omonia Nikozja (22.) – Pafos (12.)

Vikingur Reykjavik (19.) – Panathinaikos (13.)

Borac Banja Luka (20.) – Olimpija Ljubljana (14.)

Gent (17.) – Real Betis (15.)

FC Kopenhaga (18.) – Heidenheim (16.)

Drużyny, które w fazie ligowej zajęły niższe miejsce od swojego przeciwnika z pary pierwszy mecz zagrają u siebie. Co ciekawe, dojdzie do jednego wewnątrzkrajowego starcia. Omonia Nikozja wylosowała lidera cypryjskiej ekstraklasy – Pafos. Kolejne i zarazem ostatnie losowanie Ligi Konferencji odbędzie się dzień po zakończeniu baraży o 1/8 finału. Wylosowana zostanie pozostała część drabinki. Jeśli Jagiellonia wyeliminuje Backą Topolę, w 1/8 finału może trafić na… Legię Warszawa.

fot. UEFA Conference League / Twitter