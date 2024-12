Zmarł George Eastham – mistrz świata z 1966 roku

Tuż przed Bożym Narodzeniem nadeszły do nas smutne wieści z Anglii. W wieku 88 lat odszedł z tego świata George Eastham. Był on znany szerszej publiczności jako piłkarz nie tylko angielskich klubów, ale też reprezentacji narodowej, z którą to zdobył mistrzostwo świata w 1966 roku. Eastham dał się zapamiętać również jako ten, który przyczynił się do walki o prawa piłkarzy na rynku transferowym.

George Eastham – legenda angielskiego futbolu

George Eastham przez wiele lat tworzył historię angielskiej piłki klubowej i reprezentacyjnej. Grał przez niemal dwie dekady, podczas których reprezentował barwy takich klubów jak Newcastle United, Arsenalu i Stoke City. Wiele mu zawdzięczają kibice Stoke City, głównie dzięki zwycięskiej bramce w finale Pucharu Ligi w 1972 roku przeciwko Chelsea. Dla „The Potters” to było wówczas pierwsze w historii trofeum. W sumie dla tego klubu Eastham rozegrał 202 mecze, w których strzelił pięć goli.

88-latek jeszcze grając w Stoke City, przygotowywał się do roli trenera, jako asystent u boku Tony’ego Waddingtona. W 1977 roku objął stery tego klubu, lecz ten moment nie należał do najlepszych w jego życiu. Przejął drużynę pozbawioną najlepszych zawodników, których sprzedano. Po serii z zaledwie jednym zwycięstwem w 13 meczach Eastham przetrwał tylko 10 miesięcy, opuszczając klub w styczniu 1978 roku. Stoke City za jego rządów nie potrafiło powrócić do ekstraklasy.

George Eastham, choć był częścią złotej kadry Anglii z 1966 roku, nie zapisał się w historii tego turnieju na boisku. Trener Sir Alf Ramsey nie skorzystał z jego usług, a on sam spędził cały mundial jako rezerwowy. W reprezentacji Anglii Eastham rozegrał jednak 19 meczów, w których zdobył dwie bramki. Był piłkarzem o dużych umiejętnościach technicznych, grającym głównie na pozycji ofensywnego pomocnika. Po odejściu ze Stoke City Eastham wyemigrował do Republiki Południowej Afryki, gdzie założył własną firmę odzieżową.

Aktywista doceniony przez swój kraj