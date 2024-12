Bayer Leverkusen z prezentem świątecznym dla filaru drużyny

Bayer 04 Leverkusen zakończył już zmagania w pierwszej części sezonu 2024/25. W swoim ostatnim meczu tegorocznym meczu Bundesligi podopieczni Xabiego Alonso rozbili SC Freiburg 5:1 i z przytupem pożegnali się z fanami. Z kolei nieco wcześniej szefowie „Aptekarzy” postanowili przedwcześnie obdarować jedną ze swoich gwiazd świetnym prezentem.

Bayer 04 nagrodził Hincapie nową umową

Na przestrzeni ostatnich tygodni, w mediach pojawiało się wiele spekulacji odnośnie dalszej przyszłości utalentowanego defensora Bayeru 04 Leverkusen. Mowa o Piero Hincapie, którego usługami zainteresowanych było wiele klubów z angielskiej Premier League. Szefowie mistrzów Niemiec postanowili jednak wszystkich zaskoczyć – klub potwierdził, że osiągnął porozumienie z Ekwadorczykiem w sprawie dłuższej współpracy.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu „Aptekarzy”, Hincapie otrzymał kontrakt, który obowiązuje od tej chwili do końca czerwca 2029 roku, co tym samym zakończyło raz wszelkie spekulacje o możliwej sprzedaży Ekwadorczyka. Nieoficjalnie mówi się również, że 22-latek został nagrodzony podwyżką wynagrodzenia w dowód uznania jego wysokiego poziomu oraz umiejętności.

− Ten podpis pod umową z Bayerem 04 to coś więcej niż tylko podpisanie profesjonalnego kontraktu. Po trzech i pół roku Bayer 04 Leverkusen stał się dla mnie jak rodzina. Klub i kibice są czymś wyjątkowym, a my mamy drużynę, która pokazała w zeszłym sezonie, co jest możliwe, gdy trzymasz się razem bezwarunkowo. Cóż mogę powiedzieć… Jestem naprawdę szczęśliwy, że klub, szefowie, trenerzy i kibice są ze mnie zadowoleni i dali mi szansę na dalsze kształtowanie przyszłości tego klubu – powiedział po przedłużeniu umowy Hincapie.

− Piero Hincapie dołączył do nas w 2021 roku jako 19-letni, utalentowany piłkarz. Ale nawet wtedy widać było, jak bardzo jest pewny swoich umiejętności. Dziś Piero jest na równi ze światowej klasy profesjonalistami, takimi jak Lionel Messi czy Mo Salah. Zdobył szacunek na całym świecie. Tym lepiej dla nas, że Piero zdecydował się pozostać z Bayerem 04 na dłużej, bardzo nas to cieszy – podsumował dyrektor sportowy „Aptekarzy” Simon Rolfes.

Piero Hincapie w Bayerze 04 Leverkusen

Hincapie do ekipy aktualnego mistrza Niemiec trafił latem 2021 roku z argentyńskiego klubu CA Talleres za raptem 6,35 mln euro (obecnie jego szacunkowa wartość to już 40 mln euro). Od momentu swojego debiutu w pierwszej drużynie miał okazję wystąpić łącznie w 142 meczach o stawkę, zaś jego dorobek w tym czasie to pięć bramek oraz trzy asysty.

Przede wszystkim jednak razem z kolegami sięgnął po trzy tytuły – mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec. 22-latek stał się również ważnym i kluczowym zawodnikiem Ekwadoru, dla którego rozegrał już 43 mecze.

Fot. PressFocus