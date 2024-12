Jens Gustafsson od początku sezonu 2024/25 prowadził już dwa kluby. Rozpoczął go jeszcze w Szczecinie, gdzie trenował Pogoń i doprowadził ją do finału Pucharu Polski w maju. Nieoczekiwanie jednak jesienią zgłosił się po niego klubu z Saudi Pro League, Al-Fayha. Dość nieoczekiwanie docierają do Polski wiadomości o tym, że Szwed ma już „nagrane” kolejne miejsce pracy. Mowa o mistrzu Szwecji 2022, BK Hacken.

Gustafsson wraca do pracy po krótkiej przerwie

Jens Gustafsson trafił do Szczecina w 2022 roku. Zastąpił on w tej roli Kostę Runjaicia który udał się do Warszawy, celem poprowadzenia warszawskiej Legii. To właśnie w „Dumie Pomorza” kariera Szweda zaczęła świecić jaśniejszym światłem. W sierpniu tego roku podpisał on umowę w klubie z Arabii Saudyjskiej, Al-Fateh.

Jak przyznano w mediach w tamtym czasie – była to oferta nie do odrzucenia. Szweda zastąpił w fotelu pierwszego trenera jego asystent, Robert Kolendowicz. W międzyczasie, rozpatrywano go pod kątem objęcia szwedzkiej kadry narodowej. Jego przygoda na Półwyspie Arabskim potrwała zaledwie 13 spotkań, rozstano się za porozumieniem stron w grudniu.

Jak donosi „Sportbladet„, Gustafsson nie pozostanie jednak długo na bezrobociu. Zgodził się on na objęcie BK Hacken, mistrza Szwecji z 2022 roku. Drużyna z Goteborgu w ostatnim sezonie szwedzkiej Allsvenskan zajęła dopiero ósmą lokatę, ale w europejskich pucharach była o mały włos od udziału w fazie ligowej Ligi Konferencji. Tam Szwedzi przegrali z rewelacją poprzedniego sezonu Bundesligi – 1. FC Heidenheim.

Klub oraz trener osiągnęli już porozumienie w sprawie umowy, a ogłoszenia umowy między stronami można spodziewać się w ciągu kilku dni. Gustafsson poprowadził Pogoń Szczecin przez nieco ponad dwa lata w 87 meczach. W ostatnich latach to jeden z najlepszych wyników – w XXI wieku lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie Kosta Runjaic (169 meczów).

W Arabii Saudyjskiej poprowadził on swój klub jedynie w 13 spotkaniach i wygrał raz. Był on następcą nie byle kogo, bowiem Slavena Bilicia – uznanego w Premier League szkoleniowca, a także byłego selekcjonera kadry Chorwacji. Sam Gustafsson w swojej karierze zdobył jako trener jedno trofeum – z kadrą Szwecji U21 w 2015 został mistrzem Europy.

Fot. PressFocus